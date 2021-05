Zwei Neupriester werden Vikare in Neheim und Hüsten

Durch Handauflegung und Gebet spendet Erzbischof Hans-Josef Becker vier Männern das Sakrament der Priesterweihe, hier Jonathan Berschauer. Zuvor legte er (von links) Rolf Marcel Fischer, Florian Reddeker (neuer Vikar in Neheim) und Stephan Kersting (neuer Vikar in Hüsten) Hände auf und weihte sie so zu Priestern.

Neheim/Hüsten/Paderborn. Nach der Priesterweihe am vergangenen Samstag in Paderborn werden Florian Reddeker Vikar in Neheim und Stephan Kersting Vikar in Hüsten.

Von den vier Neupriestern, die am Samstag vor Pfingsten von Erzbischof Hans-Josef Becker in Priesterweihe erhielten, wird Stephan Kersting Vikar in der Hüstener Pfarrei St. Petri und Florian Reddeker wird Vikar in der Neheimer Pfarrei St. Johannes Baptist. (Dort wird er die Vikarstelle des bisherigen Neheimer Vikars Benedikt Kickum einnehmen, der Pastor in Verl-Kaunitz wird.)

Nach dem feierlichen Weihegottesdienst mit der Spendung des Sakraments der Priesterweihe im Paderborner Dom informierte Erzbischof Hans-Josef Becker die jungen Vikare über ihre erste Stelle als Priester im Erzbistum Paderborn.

Stephan Kersting wird Vikar in Hüsten. Foto: Erzbistum Paderborn

Neupriester Stephan Kersting aus der Pfarrei St. Joseph in Westenholz geht als Vikar in die Pfarrei St. Petri Hüsten im Pastoralen Raum Hüsten. Leiter dieses Pastoralen Raumes ist der Hüstener Pfarrer Daniel Meiworm.

Neuer Hüstener Vikar stammt aus Westenholz

Neupriester Stephan Kersting wurde 1987 geboren und war während seiner Kindheit und Jugend in der Kirchengemeinde vielfältig engagiert: Messdiener, Mitglied des Pfarrgemeinderates, Firmkatechet, Organist. Er machte sein Abitur am Gymnasium Nepomucenum in Rietberg. Nach seinem Abitur absolvierte Kersting bis 2012 ein Lehramtsstudium an der Universität Paderborn mit den Fächern Geschichte, Englisch und Religion. Danach studierte er an der Theologischen Fakultät Paderborn und der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom Philosophie und Theologie. Dann absolvierte er sein Diakonat im Pastoralen Raum Am Revierpark in Dortmund. „Ich wünsche mir, Menschen auf dem Weg in eine tiefe Freundschaft mit Jesus in der Gemeinschaft der Kirche begleiten zu dürfen“, unterstreicht Neupriester Stefan Kersting im Blick auf seinen priesterlichen Dienst.

Florian Reddeker wird Vikar in Neheim. Foto: Erzbistum Paderborn

Neupriester Florian Reddeker stammt aus der Pfarrei St. Johannes Nepomuk in Hövelhof. Er wurde 1992 geboren und absolvierte nach seinem Abitur am Gymnasium Schloß Neuhaus von 2011 bis 2012 einen Bundesfreiwilligendienst in der Katholischen Hochschulgemeinde in Paderborn. In der Kirche hat sich Reddeker als Messdiener und in der Firmvorbereitung engagiert.

Neuer Neheimer Vikar stammt aus Hövelhof

Nach dem Bundesfreiwilligendienst studierte Reddeker zunächst zwei Semester an der Universität Bielefeld Rechtswissenschaft, von 2013 bis 2018 studierte er in Münster Theologie. Im Januar 2019 trat er ins Priesterseminar Paderborn ein. Als Diakon war Neupriester Reddeker im Pastoralen Raum Am Phoenixsee in Dortmund im Einsatz. „Sakramente sind Zeichen der Nähe Gottes zu uns Menschen. Als Priester möchte ich den Menschen vor allem diese Nähe ermöglichen und die Sakramente spenden“, sagt Reddeker. Seine nächste Station ist nun die Pfarrei St. Johannes Baptist Neheim und Voßwinkel, die von Pfarrer Stephan Jung geleitet wird

Der dritte Neupriester Jonathan Berschauer (er stammt aus Wilnsdorf) wird als Vikar in Lippstadt eingesetzt und Neupriester Rolf Marcel Fischer aus Hagen wird Vikar im Pastoralen Raum Pastoralverbund Brakeler Land.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg