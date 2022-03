Drei Verletzte nach Unfall auf Bahnhofstraße in Hüsten

Hüsten. Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Mittwochmittag in Hüsten. Dabei wurden drei der vier Fahrzeuginsassen verletzt.

Nach einem Zusammenstoß zweier Pkw in Hüsten sind Polizei und Rettungskräfte am Mittwochmittag zum Einsatz ausgerückt. Die beiden Fahrzeuge waren auf der Bahnhofstraße, in Höhe der Hausnummer 121, kollidiert. Es handele sich um einen Unfall im Begegnungsverkehr, so die Kreispolizei, zur Unfallursache können noch keine Angaben gemacht werden. In beiden Pkw saßen jeweils zwei Personen, eine der Fahrzeuginsassen wurde leicht, zwei weitere schwer verletzt. Die Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, es bestehe aber keine Lebensgefahr, so die Polizei auf Nachfrage.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg