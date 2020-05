Zwei Schwerverletzte nach Schlägerei in Hüsten

Bei einer Schlägerei am Berliner Platz in Hüsten gab es zwei Schwerverletzte.

Hüsten. Mit Holzlatten prügelte eine sechsköpfige Gruppe am Donnerstagabend am Berliner Platz auf zwei Arnsberger (19 und 23) ein.

Am Donnerstag gegen 20.45 Uhr kam es am Berliner Platz zu einer Schlägerei zwischen zwei Parteien. Nach Zeugenaussagen waren acht Personen beteiligt. Sechs davon haben mit Holzlatten auf einen 23- und einen 19-jährigen Arnsberger eingeschlagen. Beide Männer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Tatverdächtigen soll ein 27-jähriger Arnsberger sein. Die Täter flüchteten mit zwei Autos.

Bereits am Mittwoch kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einigen Beteiligten, die gegen 17.30 Uhr in der Engelbertstraße in eine Rangelei mündete, die durch das Einschreiten von Zeugen beendet werden konnte. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.