Königspaar Breitenbruch 2022: Laura Röttger und Robin Schüttler im Festzug am Pfingstsonntag.

Brauchtum Zwei Tage lang Schützenfest in Breitenbruch

Breitenbruch. Die St. Hubertus Schützen fiebern ihrem Hochfest entgegen, das am Wochenende im Höhendorf gefeiert wird. Wir verlosen 5x2 Karten für Samstag.

Die St. Hubertus Schützen aus Breitenbruch fiebern ihrem Hochfest entgegen, das am kommenden Samstag und Sonntag im Höhendorf gefeiert wird. Bevor jedoch die grüne Jacke und der Schützenhut aus dem Schrank geholt werden, gibt es auf der Zielgeraden vor dem Fest noch viel zu tun.

Neuerungen

Denn die Breitenbrucher Schützen haben einiges an Neuerungen zu bieten: So sorgen zwei fest montierte große Schirme auf der Wiese neben dem Kassenhäuschen für einige zusätzliche Schattenplätze ebenso wie mehrere neue Sitzbänke auf der lauschigen Vogelwiese. Neu gestrichen wurde das Haltegestänge im Festzelt, denn die alte Farbe hatte schon einige Jahre auf dem Buckel: „Hier haben unter dem Motto ‚Streichen in den Mai‘ alle mit angepackt“, freut sich Hauptmann David Schüttler über das große Engagement der Breitenbrucher Schützenfamilie, denn auch viele Frauen und Kinder haben zu Eimer und Pinsel gegriffen, um das Zelt optisch aufzuwerten.

>>> Auch interessant: Vogeltaufe, Zapfenstreich und Festball in Linnepe

Los geht es am Pfingstsamstag um 14.30 Uhr mit der Schützenmesse, anschließend wird der Vogel aufgesetzt und die Königsjubilare werden geehrt. Gegen 18 Uhr beginnt das Vogelschießen, man darf gespannt sein, wer den letzten Faden kappt und die Nachfolge von Robin Schüttler antritt. Nach der Proklamation des neuen Königspaares ist Party mit „Sun-Light-Music“ angesagt.

>>> Sundern: Schützentradition im Schatten von Kloster Brunnen

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit dem Pfingstfrühstück, hierzu ist aus organisatorischen Gründen eine Anmeldung erforderlich. Um 13 Uhr wird das Königspaar abgeholt und präsentiert sich im großen Festzug durchs Dorf. Nach dem Eintreffen auf dem Schützenplatz folgen der Königs- und der Kindertanz, bevor gegen 17.30 Uhr, nach der Begrüßung der Schützenbruderschaften, -gesellschaften und -vereine des Kommerskreises, das Konzert zu Ehren des Königspaares beginnt. Ab 20 Uhr heißt es dann noch einmal „Zeltbeben mit Sun-Light-Music“: Ende offen, denn der Pfingstmontag eignet sich perfekt zum Ausschlafen. Erfreulich noch: Die Preise auf dem Breitenbrucher Schützenfest bleiben stabil und sind nicht erhöht worden.

Diese Zeitung verlost 5x2 Eintrittskarten für den Schützenfestsamstag. Wer gewinnen möchte, mailt am heutigen Donnerstag bis 12 Uhr mittags an:torsten.koch@funklemedien.de Die Karten können bei Vorlage der Bestätigungsmail am Kassenhäuschen abgeholt werden.

>>> Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg