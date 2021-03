Polizei Zwei Tankstellenüberfälle in Arnsbergs Nachbarschaft

Werl/Arnsberg. Mit einem Messer bewaffnet Tankstellen in Werl und Wickede überfallen. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.

Am Sonntag, 28. März, wurden gleich zwei Tankstellen im Nachbarkreis Soest überfallen: Um 20.51 Uhr betrat ein Unbekannter den Verkaufsraum einer Tankstelle in Werl an der Hammer Straße und forderte er unter Vorhalt eines Messers Bargeld.

Als der Mitarbeiter sich weigerte, verließ der Räuber das Tankstellengelände und flüchtete zu Fuß in Richtung. Mit starken Polizeikräften - auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines Diensthundeführers - fahndete die Polizei nach dem Räuber.

In einer Autowaschanlage nahe der Tankstelle wurden dann drei Personen angetroffen, die als mögliche Täter des Raubüberfalls in Betracht kommen konnten. Bei ihrer Durchsuchung wurden ein Teleskopschlagstock und eine kleinere Drogenmenge aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen kamen sie für den Raubüberfall jedoch nicht infrage.

Täter war mit schwarzer Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet

Um 21.49 Uhr dann der zweite Tankstellenüberfall an der Hauptstraße im nahen Wickede, nur circa 11 km vom ersten Überfallort entfernt. Auch dort zog der Täter Messer hervor und forderte Bargeld. Nachdem der Mitarbeiter ihm Geld aus der Kasse ausgehändigt hatte, verließ er den Verkaufsraum.

Aufgrund des Tatablaufes und der Bekleidung des Täters geht die Polizei zurzeit von dem gleichen Täter aus. Er wird nach Sichtung der Videoaufzeichnungen aus den Verkaufsräumen wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite und weiße Turnschuhe, zudem hatte er einen schwarzen Beutel dabei.

Auch Arnsberger Polizei hält die Augen nach dem Täter auf

Im Zuge der Fahndung wurde auch die Arnsberger Polizei um die in diesem Rahmen übliche Unterstützung gebeten, schließlich ist nicht auszuschließen, dass die Spuren des ins Sauerland führen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.