Zwischen Zirkusmusical und Trödel: Ausflugsziele vor der Tür

Die Freizeittipps in dieser Woche liegen dieses Mal von Sundern und Arnsberg aus direkt vor der Haustür – und haben für alle etwas dabei.

Ja, bald ist wieder Wochenende, doch was tun? Wohin? Da habe ich hier genau das Richtige.

Mein Tipp für euch

Das Outdoor Exit Game im Wildwald Voßwinkel findet wieder am Samstag um 19 Uhr statt. In schauriger Atmosphäre darf nach Einbruch der Dunkelheit gerätselt werden. Zielgruppe sind Erwachsene ab 16 Jahren und es müssen 16 bis 20 Teilnehmer gefunden werden. Eintritt inklusive Exit Game kostet 30 Euro und Anmeldungen direkt über das Kontaktformular der Homepage vom Wildwald Voßwinkel oder unter 02932/97230.

Viel Spaß mit wenig Geld

Kleidung, Spielsachen und vieles mehr gibt es zu kleinem Preis am Samstag auf dem Gelände der Schützenhalle Wennigloh beim Kindertrödelmarkt. Natürlich wird auch für Speis und Trank gesorgt. Einlass ist für Schwangere ab 11:30 Uhr und die Tore werden dann von 12 Uhr bis 15 Uhr geöffnet.

Im Rampenlicht

“akzente präsentiert Vocality“. In der Kulturschmiede tritt am Samstag, 18. März, 19.30 Uhr das Jazz-Ensemble Vocality und akzente auf. Beworben mit A-capella und Jazz vom Feinsten bietet der Veranstalter die Eintrittskarten zum Preis von 18 Euro über die Webseite akzente-music.de sowie in der Buchhandlung Sonja Vieth an.

Für die Kleinen

„Conni – Das Zirkusmusical“ gastiert noch einmal in der Nähe. Am Samstag ab 15 Uhr wird das Kinderstück in Anröchte (Bürgerhaus, Im Hagen 2) aufgeführt. Die Karten kosten 10 Euro und gibt es kurzfristig beim Kulturring Anröchte zu kaufen. Kontakt: Jennifer Razlaf, 02947/888116

Mal was anderes

Wer Lust hat, nochmal die Kufen zu schwingen, der sollte noch schnell im Eissportzentrum Möhnesee vorbeischauen, denn die Saison endet bald. Am Freitag findet ab 19 Uhr die Eisdisco statt. Jeden Sonntag ist von 15 bis 17 Uhr Familientreff. Der Eintritt liegt bei 6,50 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche dürfen für 4 Euro bzw für 5,50 Euro aufs Eis.

Das Sporthighlight

Ein Event, das nicht nur Reitsportfreunde verzückt: Der Zucht-, Reit- und Fahrverein Schwartmecke und Umgebung richtet am Sonntag seine Kaltbluthengstschau aus. Das Event findet auf dem Gelände an der B55 zwischen Oedingen und Cobbenrode statt. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr.

