Zwölf Wildschweine in Arnsberg vor dem Ertrinken gerettet

Polizei und Feuerwehr haben in Arnsberg zwölf Wildschweine vor dem Ertrinken gerettet. Die Tiere seien in der Nacht auf Montag in den Mühlengraben gefallen und hätten kurz vor dem Wehr ums Überleben gekämpft, sagte ein Sprecher der Polizei. Zwar seien Wildschweine gute Schwimmer, an der Stelle sei jedoch die Strömung sehr stark.

Die Einsatzkräfte hätten die beiden Alttiere und die zehn Frischlinge in zweieinhalb Stunden aufwendig geborgen. Alle Tiere haben den Angaben zufolge überlebt. (dpa)

