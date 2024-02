Das Nachrichtenportal wp.de präsentiert sich ab sofort in einem neuen, frischen und aufgeräumten Design. Welche Verbesserungen Sie erwarten.

Sie möchten schnell und auf einfache Art erfahren, was in Ihrer Stadt und in der Welt los ist. Deshalb haben wir das Nachrichtenportal der Westfalenpost von Grund auf modernisiert. Die klare Struktur hilft Ihnen, schnell zu den für Sie interessanten Inhalten zu gelangen. Größere Schriften machen das Lesen angenehmer.

Die Optik ist neu, der Kern unseres Journalismus bleibt: Mit Reportagen, Analysen, Livetickern, in Text, mit Fotos und Videos möchten unsere Reporterteams berichten, was in unseren Städten und Gemeinden in Südwestfalen geschieht. Zu den Nachrichten und Lesegeschichten aus IhrerStadt gelangen Sie nun immer ganz schnell oben rechts am Kopf jeder Seite über den Orts-Pin. Mit Klick auf dieses Element finden Sie die Schnellauswahl zu Ihrer Stadt.

Rubriken für Sportbegeisterte

Sie sind Fan von einem der großen Fußball-Vereine aus unserer Region oder haben eine Leidenschaft für einen anderen Sport? Zur Berichterstattung unserer Sportredaktion gelangen Sie schnell über das neu gestaltete Menü, das Sie ebenfalls am Kopf des Portals erwartet (Symbol mit den drei übereinander gestapelten Strichen). Ohne langes Suchen finden Sie hier zum Beispiel unser Angebot zu Schalke, dem BVB sowie zum Lokalsport in unseren Städten.

Südwestfalen ist eine so spannende Region - mit ebenso interessanten Menschen und ihren besonderen Geschichten. Eine Auswahl präsentieren wir Ihnen auf der Startseite im neu gestalteten Bereich „Meine Stadt & Region“. Darunter und in der Navigation finden Sie die Analysen und Einordnungen unserer Expertinnen und Experten für die Politik und Wirtschaft in NRW. Einen besonderen Schwerpunkt widmen wir Fragestellungen rund um eine nachhaltige Lebensweise.

Freizeittipps, Rezepte und Spiele für Ihre Unterhaltung

Wp.de ist mehr als ein reines News-Portal: Unter Freizeit finden Sie Tipps für Ausflüge, zum Ausgehen und Feiern. Welche Konzerte und Ausstellungen wir Ihnen besonders empfehlen können, berichten unsere Kulturreporter. Sie können im Spiele-Bereich rätseln und Sudokus lösen, finden im EatClub leckere Rezeptideen und können im Podcast-Bereich hochwertige Audio-Produktionen entdecken.

Tipp: Holen Sie sich jetzt die News-App

Einen Tipp haben wir noch für Sie: Wenn Sie dauerhaft eine Stadt oder auch einen Sportbereich für sich voreinstellen möchten, installieren Sie doch die News-App der Westfalenpost. Hier können Sie auch kostenfrei Pushmeldungen gezielt für Ihre Stadt oder Ihr Themeninteresse abonnieren. Hier geht es zum Download:

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen! Schreiben Sie mir zudem gerne eine Nachricht, wenn Sie etwas am neuen wp.de-Auftritt stört oder Sie etwas vermissen.

Anne Krum (Chefredakteurin Digital & Entwicklung)