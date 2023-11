100 Jahre Kfd Garbeck: Hoher Besuch in der Schützenhalle

Garbeck. Einen runden Geburtstag hat Garbecks Kfd gefeiert. Bei der Festmesse in der Schützenhalle hatten die Frauen hohen Besuch.

Garbecks Frauengemeinschaft feiert ihr 100-jähriges Jubiläum. In einem Festgottesdienst in der örtlichen Schützenhalle wurde nun der runde Geburtstag der Kfd gefeiert.

„Wir alle dürfen stolz sein auf diesen Festtag, heißt dies doch, dass viele Frauen in diesen 100 Jahren ihr Engagement, ihre Arbeit, ihre Ausdauer, ihre Visionen und Träume miteinander geteilt und diesen langen Zeitabschnitt in unserer Pfarrgemeinde mitgeprägt haben. Als christliche Gemeinschaft haben wir die Zusage, dass wir nie allein unterwegs sind, dass wir immer behütet sind von dem, der das Leben ist. So wollen wir alles, was hinter uns liegt, heute vor Gott tragen. Wir erinnern uns dankbar an alle Frauen, die uns vorausgegangen sind. Wir erinnern uns an schöne und traurige Momente, an die Erfolge und auch an manche Schwierigkeiten. Denn das alles gehört zu uns, ist Teil unseres Lebens und unseres gemeinsamen Weges als Kfd. Und nicht zuletzt wollen wir Gott bitten um Mut und Stärke, um Kreativität und Fantasie, damit wir die Aufgaben der Gegenwart und die Herausforderungen der Zukunft annehmen und gestalten können“, begrüßt Lektorin Monika Vielhaber die erschienenen Frauen.

Theologischer Hintergrund für die Kfd: Jesus ging einen besonderen Weg mit den Frauen. Er ging, ganz im Gegensatz zu der Sitte der damaligen Zeit, offen und frei mit den Frauen um. Die Frau am Jakobsbrunnen, eine Samariterin, war den Juden fremd, zudem war sie geschieden und mehrfach wiederverheiratet. Jesus macht deutlich: Gott geht alle Wege mit.

Zelebriert wurde die Messe durch Diözesanpräses Roland Schmitz aus Paderborn, unterstützt durch Pater Pius Sabu. Für den guten Ton im Gottesdienst sorgten Musiker der „Amicitia“ Garbeck.

