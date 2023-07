1000 Euro für Umweltprojekte: Will keiner das Geld?

Balve. Westenergie und Stadt Balve loben 1000 Euro Preisgeld für Umweltprojekte aus - erneut. Will denn keiner das Geld?

In diesem Jahr hat die Westenergie der Stadt Balve wieder die Möglichkeit eingeräumt, den Westenergie Klimaschutzpreis auszuloben. Es geht um bis zu 1.000 Euro Preisgeld, wie die Stadt erneut mitteilt. Zwei Wochen ist Zeit, um sich für den Klimaschutzpreis zu bewerben. Prämienvorschläge können noch bis zum 15. August unter www.klimaschutzpreis.westenergie.de/bewerbungsformular eingereicht werden. Dieser Schutzpreis soll für Leistungen verliehen werden, die in besonderem Maße zum effizienten Einsatz von Energie und zur Erhaltung natürlicher oder zur Verbesserung ungünstiger Umweltbedingungen in der Stadt Balve beitragen. Preiswürdig sind beispielsweise: 1. Maßnahmen zur Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen, etwa Lärmschutz und Maßnahmen zur CO 2 -Verminderung sowie zur Renaturierung oder Erhaltung natürlichen Lebensraumes. 2. Spürbare Umweltverbesserung wie Schaffung umweltorientierter Wohn- und Arbeitsbereiche, Erhaltung oder Neuanlage von Grün- und Erholungszonen. 3. Wirkungsvolle Energieeinsparung wie Innovative Wärmeerzeugung oder Wärmedämmung, Energiespartechnologien in der Beleuchtung (LED). Teilnehmen können natürliche oder juristische Personen, Gruppen oder Institutionen.

