12 Osterfeuer im Balver Stadtgebiet: alle Daten, alle Fakten

Osterfeuer in Langenholthausen: Wenn draußen nur noch Asche glimmt, wird in der Schützenhalle weitergefeiert.

Balve. Ostern naht – und damit die Osterfeuer im Stadtgebiet. Langenholthausen freut sich auf ein rundes Jubiläum.

Planungen von Vereinen und Nachbarschaften stehen, Genehmigungen der Stadt sind erteilt: Im Balver Stadtgebiet stehen die Termine für die Osterfeuer. Isabell Schulte von der Stadt Balve kommt auf insgesamt zwölf Veranstaltungen.

Karsamstag

Die Wassergenossenschaft Frühlinghausen kommt bereits am Karsamstag, 8. April, 18 Uhr, auf einer Freifläche am Brande zusammen.

Eisborns Jungschützen organisieren den Osterbrauch ebenfalls am Karsamstag ab 18.30 Uhr.

Die Dorfgemeinschaft Höveringhausen hält die Tradition ebenfalls aufrecht. Am Karsamstag geht’s auf einer Wiese am Dorfrand um 19 Uhr los.

Ostersonntag

So treffen sich Garbecker am Ostersonntag, 9. April, 18 Uhr, am Liboriweg. Der Förderverein der örtlichen Feuerwehr kümmert sich um die Veranstaltung.

Zeitgleich kommen Langenholthausens Schützen auf einer Wiese am Schützenheim zusammen – zum 25. Mal. Anschließend wird im Kaminraum der Schützenhalle gefeiert.

Die Dorfgemeinschaft Mellen beginnt ebenfalls zur gleichen Zeit auf einer Wiese hinter der Kirche St. Barbara.

Die Interessengemeinschaft von-Hatzfeld-Straße hat ein Osterfeuer auf einer Wiese unterhalb Piuskapelle angemeldet: Auftakt: Ostersonntag, 18 Uhr.

Eine Stunde später, um 19 Uhr, beginnt die Schützenbrüderschaft St. Hubertus Beckum. Das Osterfeuer lodert auf einer Wiese am Kampe.

Die Interessengemeinschaft Leveringhausen schart sich ab 19 Uhr auf einer Wiese im Sundern um die Flammen.

Der Karnevalsclub Volkringhausen-Hönnetal hat ein Feuer auf einer Wiese hinter der Schützenhalle organisiert. Offizieller Beginn ist 19 Uhr

Die Interessengemeinschaft zur Brauchtumspflege Gransau hat sich eine Hönnewiese für ihr Feuer ausgesucht. Start: 20 Uhr.

Am Ostersonntag, 20 Uhr, wird das Osterfeuer der Kolpingsfamilie Balve am Wachtloh entzündet.

Affeln und Altenaffeln

Der Katholische Pastoralverbund Balve-Hönnetal weist in seinen Pfarrnachrichten darauf hin, dass es am Ostersonntag auch in den Gemeinden St. Lambertus in Affeln und St. Lucia in Altenaffeln Osterfeuer gibt. Beide Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr.

