1500 Euro für Balves DeCent-Laden: Guckt mal, wer spendet!

Balve. Der Balver DeCent-Laden der Caritas versorgen in Zeiten der Not immer mehr Menschen. Jetzt erhielt er erneut zwei großzügige Spenden.

Über die stolze Summe von 1500 Euro können sich Alice Runte und ihr Team vom Balver DeCent- Laden freuen. Zusammen übergaben der Förderverein des Lionsclubs Sorpesee, die Praxisgemeinschaft Dr. Jürgen Oeder, Ende und Vorneweg sowie eine Hilfsinitiative Balver Unternehmen, vertreten durch Martin Skiba, dem DeCent-Laden einen Scheck. Auch die Volksbank Südwestfalen schießt Geld zu.

Damit möchten die Lions vom Sorpesee, die Balver Unternehmen und die Zahnärzte die ehrenamtliche Arbeit vor Ort finanziell unterstützen.

1000 Euro pro Monat werden von der Einrichtung der örtliche Caritas-Konferenz benötigt, um das Lebensmittelangebot für 120 Familien mit knapp 200 gemeldeten Personen aufrechtzuerhalten. Ladenleiterin Alice Runte nahm den Scheck zusammen mit Kassierer Thomas Gemke und Mitarbeiterin Elisabeth Hering dankend von den Löwen Martin Skiba und Dr. Jürgen Oeder sowie Lions-Präsidentin Katharina von Wrede entgegen.

Dieses Jahr wurden von den Helfern des Ladens im Balver Pfarrheim wieder für Nikolaus und Weihnachten Tüten mit kleinen süßen Überraschungen für ihre Kunden gepackt.

Auch Volksbank Südwestfalen spendet

Die Volksbank Südwestfalen unterstützt die Tafeln in der Region mit insgesamt 10.000 Euro. Den Betrag teilen sich 16 Einrichtungen, darunter der DeCent-Laden der Caritas in Balve, wie Volksbank-Sprecher Thomas Sommer am Freitag in Lüdenscheid mitteilte.

Energie-Krise, Inflation und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben dazu geführt, dass es im Hönnetal, wie anderswo, mehr bedürftige Menschen gibt.

Wie der städtische Fachbereichsleiter Michael Bathe in der Ratssitzung am 7. Dezember mitteilte, seien Anfang des Monats in der Stadt Balve 390 Flüchtlinge, davon 150 Ukrainer, gewesen. Er geht davon aus, dass die Zahl der Schutzsuchenden weiter steigen werde. Die Stadt Balve unterstützt den DeCent-Laden im kommenden Jahr mit 2500 Euro. Das hat der Rat einstimmig beschlossen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve