190 Hektoliter: Mehr Bier beim Balver Schützenfest als 2019

Balve. Glänzende Zahlen, glänzende Augen: Warum Balves Schützen-Geschäftsführer bei der Bekanntgabe der aktuellen Bilanz ins Schwärmen gerät.

„Ich bin absolut begeistert. Ich bin super glücklich.“ Thomas Scholz, Geschäftsführer der Balver Schützenbruderschaft St. Sebastian, vermeldete stolz den Getränke-Umsatz des gerade beendeten Schützenfestes. 190 Hektoliter Bier rannen demnach durch durstige Kehlen. Das war ein Zuwachs von 50 Hektolitern gegenüber dem schwachen Schützenfest-Jahr 2021. „Wir nähern uns“, verkündete Thomas Scholz, „der 100.000-Glas-Marke.“

Balver Schützen stellen ihr Programm für das Schützenfest vor: Geschäftsführer Thomas Scholz (links), Vorsitzender Christoph "Keksi" Rapp. Noch mehr Grund zu strahlen haben die Beiden nach dem Schützenfest.

Selbst im Vergleich zu dem vergleichsweise umsatzstarken Jahr 2019 waren die jüngsten Zahlen besser. Im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie schlugen die Schützen 180 Hektoliter Bier um. „Das war hätte vorher niemand erwartet“, sagte Thomas Scholz über die aktuellen Zahlen.

Obendrein habe sich der Glasbruch „deutlich reduziert“. Thomas Scholz führte diese Entwicklung darauf zurück, dass sich die Bruderschaft gemeinsam mit der Security dazu entschieden habe, „dass kein Glas das Schützenfest-Gelände verlassen darf“.

Thomas Scholz nannte Vergleichszahlen. Im vorigen Jahr verzeichnete die Bruderschaft bei 140 Hektolitern Umsatz 2500 kaputte Gläser. Wäre es bei dieser Quote geblieben, hätte es in diesem Jahr 3400 beschädigte Gläser geben müssen. Tatsächlich aber lag bei Glasbruch bei lediglich 2600.

Thomas Scholz sprach von einer „super Entwicklung“ und einem „bombastischen Ergebnis“. Der Getränke-Umsatz ist eine wichtige Kennzahl für die Bruderschaft. Er gilt als entscheidende finanzielle Stütze des Vereinslebens.

Der Schützen-Geschäftsführer bezog in seine Gesamtbetrachtung aber auch das neue Königspaar Carl von Croy und Viktoria Nagel ein. Das junge Paar verbreitete gute Laune. Zugleich ist es nicht nur in der heimischen Bruderschaft, sondern auch in der Nachbarschaft beliebt.

Obendrein freute sich Thomas Scholz über die gute Beteiligung an den drei Partys des Schützenvereins. Insgesamt feierten rund 7500 Personen in der Balver Höhle. Obendrein freute sich Thomas Scholz über die gute Stimmung bei allen Aktivitäten rund um das Schützenfest.

