20 Jahre Goldbäckerei Grote: Jennifer Berge darf feiern

Langenholthausen. Jennifer Berge hat doppelten Grund, sich freuen. Ihr Chef gratuliert zum Arbeitsjubiläum. Und da ist noch etwas.

20 Jahre Teil der Goldbäcker-Familie, wenn das kein Grund zum Feiern ist! Jennifer Berge hat bereits ihre Ausbildung in der Filiale im Hagebau in Neuenrade gemacht und anschließend in Menden, Hachen, Balve und in Langenholthausen gearbeitet. Derzeit darf Jennifer Berge nicht arbeiten: Achtung, Baby! „Wir freuen uns aber schon sehr, sie nächstes Jahr mit Baby wieder bei uns begrüßen zu dürfen“, sagt Senior-Chef Charly Grote. Jennifer Berge freut sich ebenfalls schon.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve