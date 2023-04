Langenholthausen 25 Jahre Osterfeuer hinter Schützenhalle: So voll war’s

Langenholthausen. Seit 25 Jahren wird Langenholthausens Osterfeuer hinter der Schützenhalle entzündet. Hat sich das gelohnt?

Hoch lodern am Sonntagabend die Flammen des Osterfeuers in Langenholthausen auf der Wiese hinter der Schützenhalle. Rund 200 Menschen sind gerne dabei. Denn: Ein Jubiläum wird gefeiert. Seit 25 Jahren findet das Osterfeuer hinter der Schützenhalle statt. „Wenn wir diese Entscheidung nicht getroffen hätten, würde es in Langenholthausen schon lange kein Osterfeuer mehr geben“, ist sich Brudermeister Berthold König sicher.

Langenholthausen feiert Jubiläum. Seit 25 Jahren wird das Osterfeuer hinterm Schützenheim entzündet. Foto: Peter Müller / WP

Die Verhältnisse auf dem Steltenberg seien damals alles andere als gut gewesen, erinnerte sich Clemens Lösse, der damals schon für den Aufbau des Osterfeuers verantwortlich war. „Hier an der Schützenhalle sind wir nun gut aufgehoben. Alle haben von der Verlegung vor 25 Jahren profitiert“, so der Brudermeister.

Zurück zum aktuellen Osterfeuer. In einem kleinen Fackelzug kamen, angeführt von Clemens Lösse und dem Kirchenvorstand, die gemeinsam die Aktion für die Gemeinde St. Johannes organisiert hatten, sechs Kinder zum Osterfeuer, um es zu entzünden. Zuvor waren sie in der Langenholthausener Kirche gewesen, um das Feuer von der Osterkerze mit Fackeln zur Schützenhalle zu bringen.

„Wir haben bereits am Samstag das Holz für das Feuer mit Helferinnen und Helfern aufgeschichtet“, berichtet Lösse. „Es besteht zu einem großen Teil aus Weihnachtsbäumen, die die Landjugend eingesammelt und auf dem Steltenberg zwischengelagert hat“, fügt Adjutant Berthold Knecht hinzu. Berthold König betont: „Wir haben aus Tierschutzgründen das Holz für das Feuer so kurzfristig vor dem Abbrennen aufgeschichtet. So besteht keine Gefahr für eventuell darin befindliche Tiere.“ Zum Aufbau seien 15 Leute dabei gewesen.

Pünktlich um 19 Uhr steckten die Kinder ihre brennenden Fackeln in das Feuer und schnell prasselten unter erheblicher Rauchentwicklung die Flammen in die Höhe. Fasziniert schauten die Besucherinnen und Besucher in das lodernde, wärmende Feuer. Zum Schutz war die Freiwillige Feuerwehr mit einem Löschwagen zur Brandwache angerückt. Mitgekommen war auch der Musikzug der Feuerwehr, der mit „Lobet den Herren“ den Abend eröffnete. Anschließend gab es flotte Musik.

Ausklang im Kaminzimmer

Der Grill war inzwischen auch angeheizt, sodass bei Brat- und Currywurst und Getränken der Gute-Laune-Pegel stieg. Kinder und Jugendliche liefen um das Feuer herum. Mit Tilda und Mira waren die wohl jüngsten Langenholthauserinnen auf den Armen ihrer Mütter Ninja und Michelle anwesend. „Im vergangenen Jahr gab es in Langenholthausen sieben Neugeborene“, meinten die beiden Mütter nach kurzem Nachrechnen. „Wir sind hier nicht schlecht“, sagten sie augenzwinkernd zur Zahl der Neubürgerinnen und Neubürger.

„Wenn es kühl wird, gehen wir in das Kaminzimmer. Das Feuer brennt, der Raum ist warm, und wir haben hier alles vor Ort“, so König. „Da wird es gemütlich. Das Ende ist offen.“

Einen langen Atem gute Kondition hatten auch 250 Personen, die zum Osterfeuer der Kolpingsfamilie Balve am Wachtloh gekommen waren – auch weil der Musikverein Balve dem Publikum einheizte. Ein ausführlicher Bericht folgt.

