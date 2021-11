3-G-Regel: Märkischer Arbeitgeberverband kritisiert den Bund

Seit dem 24. November sind Arbeitgeber in Deutschland verpflichtet die 3G-Regelung am Arbeitsplatz durchzuführen und zu kontrollieren.

Balve/Iserlohn. Die 3G-Regelungen am Arbeitsplatz belasten laut dem Märkischen Arbeitgeberverband vor allem kleine heimische Betriebe.

„Die eingeführten 3G-Regelungen am Arbeitsplatz führen zu großem bürokratischen Mehraufwand in den Betrieben.“ Das erklärte der Vorsitzende des Märkischen Arbeitgeberverbandes (MAV), Horst-Werner Maier-Hunke, in Iserlohn auf Anfrage der Westfalenpost. Arbeitgeber müssen demnach ihre Beschäftigten täglich kontrollieren, die Kontrolle regelmäßig dokumentieren.

Beschäftigte, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen täglich einen negativen Coronatest vorlegen. „Dies stellt den Arbeitgeber auch vor die Aufgabe, die Zulässigkeit einzelner Testnachweise zu überprüfen“, stellte Maier-Hunke fest. „Es liegt auf der Hand, dass kleine Betriebe von den neuen Anforderungen vor besondere Herausforderungen gestellt werden.“

Kritik an der Bundesregierung

Maier-Hunke übte Kritik an der geschäftsführenden Bundesregierung: Mehr Zeit zur Vorbereitung wäre „wünschenswert gewesen“.

Zugleich betonte er: „Zentrale Bausteine zur Bekämpfung der Pandemie bleiben aus unserer Sicht eine sehr hohe Impfquote sowie flächendeckende und zügige Auffrischungsimpfungen.“ Die Impfung diene dem eigenen Schutz und auch dem der Mitmenschen. „Für die weitere Corona-Bekämpfung fordern wir, dass es nicht dauerhaft zu einer überproportionalen Belastung des Arbeitsplatzes kommt, der im Verlauf der Pandemie nie ein überdurchschnittlicher Infektionstreiber war“, so Maier-Hunke. Er kritisierte, die Politik trage die Problemlösung der Corona-Krise auf dem Rücken der Wirtschaft aus.

Heimische Unternehmen waren auf Anfrage der Westfalenpost nicht bereit, sich zu äußern.

