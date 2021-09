40. Wandertag des SGV Balve: „Ein Sechser mit Zusatzzahl“

Balve. Balves größte Wählerwanderung hat der SGV organisiert. Hunderte kamen zum 40. Jubiläumsevent. Dabei gab es ein Special für beinharte Wanderer.

Henning Hagedorn ging aufs Ganze. „Ich war jahrelang nicht mehr wandern“, sagte er am Sonntagnachmittag. Seinen Neustart als Wandersmann verband der Balve gleich mit einer Mammut-Tour. Gemeinsam mit neun weiteren Hobby-Sportlern nahm Henning Hagedorn 40 Kilometer rund um Balve unter die Füße. Kein Wunder, der Name verpflichtet. Großvater Ewald Hagedorn gab dem Balver Wanderheim seinen Namen.

Strahlt: Frank Wassmuth (SGV-Vorsitzender) Foto: ürgen overkott / WP

Die Sportsfreunde um Wanderführer Mario Cortina hatten mächtig aufs Tempo gedrückt. Bei sonnig-warmem Wetter, das eher an Spätsommer denn an Frühherbst erinnerte, war die Truppe bereits um 7.30 Uhr an der Balver Höhle gestartet. Die Rückkehr war für 17 Uhr geplant. Die schnelle Gruppe war jedoch schon 45 Minuten vor der Zeitplan zurück am Ziel, dem .

Sehr anspruchsvolle Strecke

Dabei hatte Mario Cortina die Teilnehmer des Wander-Marathons bereits im Vorfeld gewarnt: Die Strecke sei „sehr anspruchsvoll“. Zu der Länge von 40 Kilometern kamen 1100 Höhenmeter. Die Streckenführung belohnte die Wandergruppe mit tollen Ausblicken: Stephanopel, Kohlberg, Affeln. Wer schnell wandert, muss unterwegs essen – das ist bei einer XXL-Tour nichts anders als bei Radrennen oder beim Triathlon. In Neuenrade, oberhalb des Restaurants „Wilhelmshöhe“, stand ein Verpflegungswagen bereit. Dort, auf halber Strecke, bestand auch die Möglichkeit, die Runde vorzeitig zu beenden und gewissermaßen mit dem Besenwagen zurückzufahren. Die 40-Kilometer-Runde hatten Mario Cortina & Co. eigens ausgearbeitet. Immerhin feierte der Wandertag am Wahltag Jubiläum. Es war die 40. Ausgabe.

Lecker Süppchen: Angela Sucevic Foto: jürgen overkott / WP

Mit dabei war übrigens auch Wanderhund „Quintus“, dessen Herrchen eigens aus Unna zum Wander-Event angereist war. Überhaupt hatten etliche Wanderer längere Anfahrten in Kauf genommen. Manche kamen gleich zu Fuß. Wie Markus Perrin vom SGV Affeln. Er hatte sich bereits auf dem Hinweg warm gewandert. In Balve hängte er noch zwölf Kilometer dran.

+++ BALVES SGV-MOUNTAINBIKER FORDERN MEHR RADWEGE +++

Der Platz vorm Wanderheim war am Nachmittag immer noch gut gefüllt – und das, obwohl Wanderer, die die deutlich kürzen Strecken abgelaufen waren, längst hätten zuhause sein können. Doch die greifbar entspannte Stimmung lud zum Verweilen ein. Dieter Emde, Jäger aus Langscheid, hatte seine Gulaschkanone aktiviert. Erbsensuppe, vegetarisch oder klassisch mit Wurst, wurde gereicht, etwa von der bestens gelaunten Angela Sucevic.

Bestens gelaunt war auch SGV-Chef Frank Wassmuth. „Wir hatten 340 Teilnehmer“, sagte er und strahlte von einem Ohr zum anderen. „Es war wie vor Corona. Mehr hätten es gar nicht sein dürfen.“ Mario Cortina: „Es war ein Sechser mit Zusatzzahl.“ Die Teilnehmerschar deckte drei Generationen ab. „Junge Familien mit Kindern waren dabei“, berichtete Frank Wassmuth. Dazu kam Mittelalter, aber auch viele Wandersleute im vorgerückten Alter bewegten sich durch Balves tiefen Tann.

+++ BALVES SGV-CHEF FREUT SICH ÜBER „WAHNSINNIGEN TREND“ +++

Sehnsucht nach der See: Siegfried Lehmann (Akkordeon) Foto: jürgen overkott / WP

Hinter der Veranstaltung stand ein starkes Team. Nicht weniger als eine 40-köpfige Helferschar hatte Frank Wassmuth motiviert. Immerhin mussten die Strecken markiert werden, Verpflegung und Getränke geordert, Tische und Bänke aufgestellt und weggeräumt werden. Der Lohn waren leuchtende Augen, im Wald und am Heim.

+++ DER BERG RUFT: SGV BALVE BITTET ZUR EXTRA-TOUR +++

In der Veranstaltung war nach Meinung von Teilnehmern und Veranstaltern Musik drin. In jeder Hinsicht: Siegfried Lehmann aus Küntrop stimmte das Publikum vorm Wanderheim bereits auf die nahenden Herbstferien ein. Per Akkordeon bediente der Hobby-Musiker die verbreitete Sehnsucht der Sauerländer nach der See.

Ach ja, der Wahltag. Wie die Westfalenpost in Wahlbüros hörte, war die SGV-Veranstaltung die größte Wählerwanderung weit und breit. Etliche Teilnehmer verbanden Wanderung und Urnengang.