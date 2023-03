50 Jahre „Querbeet“ Eisborn: Darum sang fast ganzes Hönnetal

Eisborn. Eisborn, wie es singt und lacht. Der Frauenchor „Querbeet“ hatte zum 50-Jährigen eingeladen. Es gab jede Menge Überraschungen, auch personelle.

Klingende Glückwünsche, Geselligkeit und viel gute Laune: So feierte der Frauenchor Querbeet Eisborn seinen 50. Geburtstag. Ein rundum gelungener Tag, so blickte auch die Vorsitzende Ulla Pampuch anschließend hoch zufrieden auf das Jubiläumskonzert in der Eisborner Schützenhalle zurück.

Auch Pfarrerin Antje Kastens (weiße Jacke) gratuliert musikalisch. Foto: Alexander Lück / WP

Das einzige, was an diesem Tag fehlte, waren ein paar etatmäßige Chorleiter, was aber dank fachkundiger Ersatzkräfte in allen Fällen gut gelöst wurde. Den MGV Eintracht Langenholthausen zum Beispiel übernahm für Manfred Stein Hermann Diebecker, welcher die Sängerschar ja in der Vergangenheit auch schon geleitet hat.

Diebecker versammelte gleich zwei Gruppen auf der Bühne, die zwei gemeinsame wie auch ihre eigenen Stücke sangen. Denn der Ende 2022 eigentlich aufgelöste MGV Lendringsen kam für den Geburtstag für Querbeet Eisborn noch einmal zusammen. Und zwar auch unter dem Dirigat von Hermann Diebecker. Die Langenholthauser Sänger brachten unter anderem ein Lied über das schöne Sauerland mit, bei den Lendringsern hieß es unter anderem „Freunde fürs Leben“.

Der Rodenbergchor aus Menden bringt sein Ständchen Foto: Alexander Lück / WP

Beim MGV Cäcilia Volkringhausen gab vertretungsweise deren Sänger Thomas Dodt den Takt vor anstelle von Klaus Levermann. Wie andere Chöre hatte man kurzfristig das Programm erweitert. Niemand sollte durch sein Programm hetzen, alle konnten sich Zeit nehmen um die Musik zu genießen, unterstrich Pampuch.

Beim Balver Festspielchor musste kurzfristig Dirigentin Kristin Lichtenberg passen, hier sprang Heinz-Dieter Baumeister ein, bis 2021 hier auch der Chorleiter war. Auch das passte alles wunderbar, denn der Festspielchor sang unter anderem Lieder, deren Arrangements Baumeister für seine Schützlingen seinerzeit verfasst hat.

Gästescharen aus Menden

Weitere gesungene Glückwünsche kamen vom Rodenbergchor (wo der Chorleiter mittels Instrumentalplayback vom Band kam, wie die Sängerinnen grinsend berichteten und wo es zur Musik auch kleine Choreografien gab), von Amante della musica und und dem Hüingser Revival Chor, allesamt aus der Nachbarstadt Menden.

„Und alle haben ganz toll gesungen“, freute sich Ulla Pampuch im Anschluss.

Gut drei Stunden lang ging das Jubiläumskonzert, mit einer Pause um das Kuchenbüffet weiter zu plündern und Gelegenheit zum Austausch zu haben.

Die Geburtstagskinder selber, dirigiert von Heinz-Dieter Baumeister, eröffneten das Bühnenprogramm. Einem vom Dirigenten selbst verfassten Willkommensgruß folgte ein italienisches Stück, welches die Sängerinnen für die Chorfahrt im Sommer nach Südtirol einstudieren. „Da hört man die Vorfreude auf diese Fahrt hoffentlich schon raus“, kündigte Ulla Pampuch den Gästen in der voll besetzten Schützenhalle an.

Zuvor ging sie auf die Geschichte des Chores ein und zeichnete die fünf Damen aus, die seit 1973 als Gründungsmitglieder ununterbrochen dabei sind: Emmi Schulte, Inge Köster, Jutta Gurski, Christel Sprenger und Agnes Roland.

Letztgenannte war auch die allererste Vorsitzende des Chores. Und sie ist, wie viele andere Sängerinnen sicher auch, der überzeugende Beweis, dass Gesang fröhlich und jung hält. Strahlend erzählt Agnes Roland, wie damals hier am Ort des heutigen Konzertes eine Frauenrunde zusammenkam, gewissermaßen ein Vorläufer der Kfd. Und wie dabei der Eisborner Pfarrer Schulte-Bröker die Gründung einer Singgemeinschaft für Frauen anregte. Der Rektor der Schule, Reinhard Bonsch, sollte die Leitung übernehmen. 24 Frauen schlossen sich dann zum Chor zusammen. Für Agnes Roland wurde das ein wichtiger Teil ihres Lebens, bis heute. „Ich fehle höchstens bei zwei Proben im Jahr“, lacht sie. Und das mit Mitte 80. „Die Verbundenheit ist einfach so groß.“

Mehr als 50 Sängerinnen

Und eine weitere schöne Nachricht: Mittlerweile ist der Chor wieder über 50 Sängerinnen groß. Das betonte auch Ulla Pampuch in der Schützenhalle: „Wir haben uns verdoppelt.“ Kurze Pause, erste Gelächter in den Reihen. „Also von der Anzahl her.“

Auch sonst ging es lustig zu: Tobias Holz, nicht nur als Sänger von Amante della musica da, sondern auch als Vorsitzender vom Chorverband Hönne-Ruhr, lobte Chorleiter Heinz-Dieter Baumeister: „Ein Mann schafft es, dass 50 Frauen auf ihn hören. Die meisten schaffen das noch nicht mal mit einer Frau.“ Das schafft er seit 1984.

