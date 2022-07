53-jähriger Motorradfahrer aus Kierspe verunglückt tödlich

Balve. Der Biker war in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gestürzt. Hubschraubereinsatz war vergeblich: In der Klinik ist er verstorben.

Ein 53-Jahre alter Motrradfahrer aus Kierspe ist am Samstagnachmittag auf der Straße Im Brauke (K12) auf Höhe des dortigen Flugplatzes bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Biker war aus Küntrop kommend in Richtung Garbeck unterwegs. Nach Angaben der Polizei ist er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt und verletzte sich dabei schwer.

Zwar wurde er noch mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er jedoch infolge der Verletzungen, die er sich zugezogen hatte. .

Wie es zu dem Unfalll gekommen ist wird nun von einem spezialisierten Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund untersucht. (red)

