69-Jähriger per WhatsApp-Trick geneppt

Neuenrade Ein Neuenrader erhielt eine SMS seines vorgeblichen Sohns. Die Folgen waren fatal.

WhatsApp-Nepp in Neuenrade: Am Mittwochabend erhielt ein 69-Jähriger aus Neuenrade eine SMS seines angeblichen Sohnes, wie die Polizei am Freitag berichtete. Die Folgen waren fatal.

Der vermeintliche Junior gab an, dass er eine neue Handynummer habe, und bat darum, ihm im Messengerdienst „WhatsApp“ zu schreiben. Der Geschädigte kam der Bitte nach. Nachdem anschließend einige Nachrichten gewechselt wurden, bat der falsche Sohn um die Überweisung eines mittleren vierstelligen Betrages zur Begleichung von Rechnungen. Der 69-jährige zahlte. Erst später fiel ihm auf, dass er betrogen wurde.

Polizeisprecher Lorenz Schlotmann gibt Tipps:

- Übernehmen Sie keine fremde Nummer sofort in die Kontaktliste.

Weitere Nachrichten führen so schnell zu einer Vertrauensbasis,

die durch Betrügerinnen und Betrüger ausgenutzt werden kann.

- Überprüfen Sie in so einem Fall die Identität des Absenders.

Vergewissern Sie sich bei Ihrer/Ihrem

Angehörigen/Freundin/Freund unter den zuvor bekannten

Erreichbarkeiten. Fragen Sie, ob von dort tatsächlich eine

entsprechende Nachricht geschrieben wurde.

- Seien Sie misstrauisch, sobald Sie jemand über Messenger-Dienste

auffordert, Geld zu zahlen.

- Melden Sie den Vorfall bei der Polizei und erstatten Sie

Anzeige.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve