85-Jährige gegen 85-Jährige: Unfall vor Balves Lidl

Balve. Kurioser Unfall auf dem Lidl-Parkplatz. Aber nur auf den ersten Blick. Dahinter verbirgt sich ein ernstes Problem.

Der Verkehrsunfall wirkt auf den ersten Blick kurios. Tatsächlich verbirgt sicj dahinter ein ernstes Problem. Auf dem Lidl-Parkplatz an der Hönnetalstraße in Balve sind am kundenschwachen Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zwei 85-jährige Seniorinnen mit ihrenm Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag kollidierten sie beim gleichzeitigen Ausparken. „Man traf sich in der Mitte“, merkte die Polizei an. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw: insgesamt 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Offen blieb die Frage, ob die beiden Damen in ihrem hohen Alter noch fahrtüchtig sind.

