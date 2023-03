850-Jähriges in Garbeck: Erste Ideen und ein Fragezeichen

Garbeck. Der Garbecker Ortsausschuss hat Ideen fürs 850-Jährige entwickelt. Dabei tauchte ein Fragezeichen auf: Wie geht’s mit dem Patronatsfest weiter?

Die Garbecker 850-Jahr-Feier 2024 wirft immer mehr ihre Schatten voraus. Nun hat das Planungskomitee drei großen Säulen für die Sause bekannt gegeben. Unklar bleibt nach der Frühjahrsversammlung des Ortsausschusses erst einmal, wie es nach dem Jubiläumsjahr mit dem Patronatsfest weitergeht.

Das Patronatsfest

„Ich weiß, das ist kein Thema, mit dem man sich zwingend beliebt macht“, führte Fabian Schulte, Vorsitzender des Musikvereins Amicitia, in seine Überlegungen ein. Aber bei der Musik als elementarer Beitrag zu einem festlichen Dreikönigsgottesdienst gelte es nun mal, den Realitäten ins Auge zu sehen. Und das bedeute, dass die Bereitschaft, an einem Werktag - wenn der 6. Januar auf solch einen fällt - morgens zum Gottesdienst anzutreten, wenn man sich dafür Urlaub nehmen muss, immer mehr zurückgehe. Die diesjährige Veranstaltung sei erneut ein Beweis dafür gewesen. Und ohne eine große Beteiligung und einen entsprechenden Klang der Amicitia im Gotteshaus sei es eben auch ein weit weniger schönes Patronatsfest. Viele Besucher, das konnte man dieses Jahr an einem Freitag feststellen, kommen eben erst am Nachmittag in die Schützenhalle. Es scheint in Garbeck also erste Gedankenspiele zu geben, das Patronatsfest künftig am Wochenende zu feiern.

Patronatsfest 2023: Ortsausschussvorsitzender (und Schützenkönig) Alexander Schulte begrüßt die Gäste. Foto: Alexander Lück / WP

Ernst-Reiner Schulte, meldete sich dazu in der Versammlung zu Wort, nach eigener Aussage zuletzt immer ein Verfechter der Tradition, insbesondere zum 6. Januar. Aber die Entwicklung habe ein Umdenken auch bei ihm ausgelöst. „Aber wir müssen das nicht heute entscheiden“, sagte er noch. Eigenständig auf der Tagesordnung stand die Terminierung des Patronatsfestes auch gar nicht bei der Frühjahrsversammlung des Ortsausschuss am Donnerstagabend bei Syré. Womöglich wird bei der Zusammenkunft im Herbst ausführlicher beraten. Denn am Horizont steht das Patronatsfest 2025, wenn Dreikönige wieder auf einen Montag fällt.

Das große Jubiläum

Weniger ein Problem wird das nächstes Jahr sein, der 6. Januar 2024 ist ein Samstag. Für diesen Tag erklärte Volker Griese von der SG Balve/Garbeck, dass sein Verein hier als Ausrichter bereitstehe. Und das wird nicht irgendein Patronatsfest. Es soll einen würdigen Auftakt geben für das große Garbecker Jubiläumsjahr anlässlich 850 Jahre Dorfgeschichte.

Das eigentliche Fest steigt, wie schon länger bekannt, vom 30. August bis 1. September 2024. „Aber auch das Patronatsfest werden wir aus diesem Anlass etwas anders gestalten als bekannt“, kündigte Ortsvorsteher Christoph Haarmann in der Sitzung an. Das Jubiläumsjahr soll inhaltlich auf drei Säulen gestellt werden: Vergangenheit und Traditionen, Gegenwart, Zukunft/Innovation/Nachhaltigkeit.

Die Beteiligung am Patronatsfest ist unter der Woche übersichtlich, vor allem morgens. Mit den Heiligen Drei Königen voran zieht der Umzug bei nicht so schönen äußeren Bedingungen von der Kirche zur Schützenhalle. Foto: Alexander Lück / WP

Nicht nur sollen dann zum großen Fest im Dorfkern großflächig die Straßen gesperrt werden, es gibt verschiedene Bereiche, zum Beispiel für Kinder, oder den inhaltlichen Schwerpunkt Zukunft rund um die Schule und die Tradition auf dem Lössenhof.

Anderes ist noch in der Abstimmung.

Und Garbeck bekommt ein eigenes Logo für den großen Geburtstag, erzählte Ortsvorsteher Christoph Haarmann weiter. Mehrere Arbeitsgruppen sind im Moment mit den Vorbereitungen beschäftigt. „Manches ist sehr weit, da könnte man fast schon morgen aufbauen“, grinste der Ortsvorsteher. Aber es werden dann auch außerhalb dieser Komitees noch viele helfende Hände benötigt. „Es geht nur miteinander.“

Die Versammlung

Deshalb ist das ganze Dorf zu einer Versammlung am Sonntag, 7. Mai ab 14 Uhr in die Schützenhalle eingeladen. Dann wird umfangreich über den Stand und die Planungen der 850-Jahr-Feier informiert. Und am 2. September gibt es eine eigene Generalprobe in der Dorfmitte für das große Fest gut ein Jahr später, verbunden dann auch mit der Einweihung nach der Umgestaltung. Freilich wird das alles nicht umsonst sein. Der Ortsausschuss plant jetzt schon manche Aktionen, wo der Erlös in das Jubiläumsfest fließen soll. Auch das Osterfeuer der Feuerwehr 2024 soll dazu dienen. Weitere finanzielle Maßnahmen wurden dann im nicht-öffentlichen Teil des Ortsausschusses besprochen.

DER WEIHNACHTSMARKT

Reiner Priggel teilte bei der Sitzung für den Turnverein Sauerlandia mit, dass es 2023 zu einer neuen Terminierung des beliebten Garbecker Weihnachtsmarktes komme: Samstag statt Sonntag am dritten Adventswochenenden, also nun am 16. Dezember. Das sei sinvoll für die Beteiligten, da man dann am Sonntag ausschlafen und anschließend zum aufräumen komme könne – und viele dann eben nicht mehr extra Urlaub nehmen müssen.

