96 Tage nach der Flut: Balver Grill Aladin öffnet wieder

Balve. Im Juli versank der Imbiss „Aladin“ im Hochwasser: Doch der Balver Gastronom Gazi Güler gab nicht auf. Jetzt gibt’s wieder Leckeres vom Grill.

„96 Tage hatten wir jetzt geschlossen“: Aladins Geschäftsführer Gazi Güler ist froh jetzt endlich wieder nach dem Hochwasser in der Balver Innenstadt den Imbiss am Widukindplatz eröffnen zu können.

Güler erinnert sich noch genau an diesen 14. Juli, als das verheerende Hochwasser den Imbiss über einen Meter unter Wasser setzte: „Wir waren gerade erst ein paar Tage im Urlaub in der Türkei und hatten den Imbiss geschlossen, als wir durch unsere Nachbarn über das Hochwasser in Balve informiert worden sind. Wir haben sofort unseren Urlaub abgebrochen und sind so schnell wie es ging nach Deutschland zurückgeflogen.“

In Balve angekommen, zeigte sich Güler ein verheerender Schaden. „Alles war kaputt, und es war alles voller Schlamm. Zum Glück haben wir tolle Nachbarn hier, die schon am Tag des Hochwassers damit begonnen hatten erste Aufräumarbeiten zu erledigen. Ich gebe immer einen Nachbarn einen Schlüssel, wenn wir im Urlaub sind , welcher in unserer Abwesenheit ein Auge auf das Geschäft hat. Ich kann unserer tollen Nachbarschaft gar nicht genug für ihre Hilfe und Unterstützung danken. Es zeigt sich hier, wie stark doch der Zusammenhalt bei Not in Balve ist“.

Nach der Hiobsbotschaft: Aus dem Urlaub direkt ins Chaos

So sah es hier im Sommer aus: Geschäftsführer Gazi Güler zeigt Bilder vom Hochwasser am 14. Juli. Rund 50.000 Euro Schaden verursachten die Fluten. Foto: Sven Paul / WESTFALENPOST

Nachdem der erste Schreck überwunden war, dauerte es noch eine ganze Woche, bis mit der Trocknung begonnen werden konnte.„Alle Trocknungsgeräte in der Region waren bereits im Einsatz bei anderen Menschen. Zum Glück haben wir nach einer Woche endlich welche bekommen. Wir mussten dann fünf Wochen die Räumlichkeiten trocknen,bis wir mit der Renovierung anfangen konnten. Ganze drei Wochen lang haben wir dann fast rund um die Uhr hier gearbeitet, um endlich wieder den Grillimbiss zu öffnen“.

Knapp 1,20 Meter hoch stand das Hönnewasser an diesem Tag im Ladenlokal. Der Bereich um den Widukindplatz war mit die am stärksten betroffene Region in der Balver Innenstadt. Bei der angrenzenden Druckerei Zimmermann sorgte das Hochwasser für einen Millionenschaden. Der Grund dafür waren die enormen Regenmassen des Sturmtiefs „Bernd“, die in ganz Deutschland zu starken Überschwemmungen führten.

50.000 Euro Sachschaden – doch die Versicherung regulierte prompt

„Bernd“ brachte ungeheure Regenmassen Im Zusammenhang mit dem Tief „Bernd“ trat in Deutschland und den Nachbarländern insbesondere im Zeitraum vom 12. bis 15. Juli regional sehr ausgeprägter Starkregen auf. Diese führte insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu ausgeprägten Überschwemmungen, die Ursache für eine hohe Zahl von Todesfällen und erhebliche Schäden an der Infrastruktur waren. Das Monster-Tief „Bernd“ hat in Balve einen neuen Rekord aufgestellt. Am Mittwochmorgen fielen in einer Stunde 19,8 Millimeter Regen pro Quadratzentimeter.

„Einen Millionenschaden hatten wir zwar hier nicht, wir kommen aber gut und gerne auf knapp 50.000 Euro. Alle Geräte und das komplette Inventar waren Schrott und mussten erneuert werden. Wir hatten auch vor unserem Urlaub die Vorratsschränke und die Tiefkühltruhen komplett gefüllt, sodass wir eigentlich nach unserer Rückkehr sofort hätten wieder öffnen können. Das war natürlich auch alles ein Fall für die Mülltonne. Alles an Lebensmitteln mussten wir ohne Kompromisse entsorgen, auch Konservendosen gingen in den Müll. Man möchte eigentlich gar nicht wissen, was da alles an Schadstoffen und Fäkalien im Wasser war.“

Zum Glück habe man keine Probleme mit den Versicherungen gehabt: „Schon kurz nach der Schadensmeldung begutachtete ein Versicherungsexperte den Schaden und gab die Zahlungen frei.“

Heute läuft der Laden – und endlich darf man die Balver Kunden wiedersehen

Zur Freude vieler Stammgäste konnte Güler am Freitag den beliebten Balver Imbiss eröffnen.„Es haben sich viele Leute gefreut, dass wir wieder am Start sind. Schon am ersten Tag war der Laden wieder richtig gut besucht, und auch der Lieferdienst läuft wieder auf vollen Touren. Mich und meine Mitarbeiterin Cemile Sahin freut es auch, nach der Zwangspause endlich wieder unsere Kundschaft begrüßen zu können. Was jetzt noch fehlt, sind die letzten Tische hier bei uns, um unseren Gästen hier auch die gewohnte Atmosphäre bieten zu können. Aber wie überall anders auch können die Lieferanten momentan nicht alles sofort liefern.“

Aber in drei Wochen„ verspricht Güler, „werden auch die letzten Tische geliefert“.

