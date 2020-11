Ab Sonntag erstrahlt Riesentanne vor der Balver Höhle

Balve. Balve leuchtet in Kürze. Vom ersten Advent an verbreitet eine große Tanne vor der Höhle ihren Glanz. Wer steckt dahinter?

Sein voller Glanz wird erst ab dem ersten Advent erstrahlen. Aber das ist ja nicht mehr lange hin. Bereits am kommenden Sonntag, 29. November, ist es so weit. Und schon jetzt aber steht ein großer Weihnachtsbaum vor der Balver Höhle . Auf diese Dekoration wollten die Balver Schützen auch und gerade in diesem besonderen Jahr nicht verzichten. „Wenigstens soll es ein bisschen weihnachtlich aussehen“, sagt Ralf Schlotmann, Kompanieführer der vierten Kompanie der St. Sebastian-Bruderschaft.

Seit Schlotmann dieses Amt übernommen hat, ist der festliche Schmuck zur Weihnachtszeit die Aufgabe seiner Truppe. Und auch im Coronajahr 2020 wollte die Vierte zumindest darauf nicht verzichten.

Ehrung bei der Vierten: Kompanieführer Ralf Schlotmann (l.) und sein Stellvertreter Meinolf Preuß-König (r.) zeichneten die anwesenden Kompaniejubilare aus und überreichten Hubert Assmann (2.v.l.) die goldene Kompanienadel. Foto: Claudia Heinemann / WP

Deshalb versammelten sich am Samstagvormittag acht fleißige Helfer der vierten Kompanie vor dem Felsendom. Und nun steht dort ein etwa zehn Meter hoher Tannenbaum, welchen Bernward Lösse von seinem Garbecker Jungferngut zur Verfügung gestellt hat.

Geschmückt ist die Tanne mit 151 Lichtern, die ab dem kommenden Sonntag, dem ersten Advent, ihren Glanz erstrahlen lassen werden.

In den dunklen Morgen- und Abendstunden werden sie dann vom Felsendom aus auch auf der Hauptstraße in Balve zu sehen sein und ein wenig Licht in eine für viele schwierige Zeit bringen.

Den Steigerwagen für die Aktion stellte Bauunternehmer Reinhard Dunker den Schützen kostenlos zur Verfügung. „Und wo wir den Wagen schon mal da hatten, konnten wir ihn auch noch anderweitig einsetzen“, berichtete Ralf Schlotmann hinterher.

Hoffnung auf ein Frühlingsfest

So wurden am Samstag in entsprechender Höhe die Dachrinnen des Schützenheims gesäubert und auch der Platz vor dem Felsendom vom reichlich vorhandenen Laub befreit. Gemütliche Versammlungen jeder Art sind wegen der Corona-Schutzmaßnahmen auch bei der Balver Bruderschaft auf absehbare Zeit weiter auf Eis gelegt, ob nun Weihnachtsfeiern oder ein Jahresabschluss. Vielleicht so hofft Ralf Schlotmann, ist dann ja im neuen Jahr ein Frühlingsfest möglich.