Abenteuer Familienforschung: Das nächste Treffen in Balve

Balve. Abenteuer Familienforschung: Es geht in der kommenden Woche weiter. Burkhard Wendel kündigt einen prominenten Gast an.

Ahnenforscher aus Balve und Umgebung treffen sich erstmals in diesem Jahr am Montag, 20. März, um 18 Uhr im geschichtsträchtigen, denkmalgeschützten Lohgerberhaus in Balve, Alte Gerichtsstraße 10, bei Adalbert Allhoff-Cramer vom Naturhistorischen Verein Hönnetal. Adalbert Allhoff-Cramer und Ahnenforscher Burkhard Wendel freuen sich darauf, mit Interessierten wieder in einen Erfahrungsaustausch in Präsenz treten zu können.

Eisenbahnfreund Burkhard Wendel aus Garbeck schreibt Geschichte seiner Familie auf - etwa seiner Vorfahren Eberhard und Maria Stracke (hier bei der Silberhochzeit 1914). Foto: Burkhard Wendel

Georg Palmüller vom Ahnenforscher Stammtisch Unna wird über den neunten Westfälischen Genealogentag im münsterländischen Altenberge berichten, der am Wochenende stattfinden wird. „Dieser Genealogentag hat mittlerweile internationale Bedeutung“, meint Burkhard Wendel. Auf der Informationsmesse am Samstag, 18. März, werden zahlreiche Anbieter und Vereine vertreten sein, die alle rund um das Thema Genealogie informieren. Außerdem wird Georg Palmüller Euch Impulse für Eure Forschung vermitteln durch Tipps, wie Interessierte ihre persönliche Familienforschung insbesondere online weiter voran bringen können.

Die beiden weiteren Termine für die Familienforscher-Treffen in Balve in diesem Jahr: Montag, 12. Juni, und Montag, 16. Oktober, auch jeweils ab 18 Uhr. Gäste, die sich einfach mal informieren wollen, wie man einen Einstieg in die eigene Familienforschung bekommt, sind – wie gewohnt – herzlich eingeladen.

Der Garbecker Burkhard Wendel geht seit Jahren in eigener Sache auf Spurensuche. Im vergangenen Herbst legte er ein Buch über die eigene Familie vor – die Familiensaga der Bongards und Strackes im Hönnetal. Mit Familienforschung hat Burkhard Wendel bereits als 15-Jähriger angefangen. Damals lebten neben den Großeltern Joseph und Theresia Bongard eine Reihe von weiterer älterer Familienmitglieder.

