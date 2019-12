Balve/Menden. Carl Wewer machte Balver(innen) fit. Aqua-Jogging im Hallenbad war sein Ding. Jetzt wurde der Schwimmmeister verabschiedet.

Abschied in Balve: Darum war VHS-Dozent Carl Weber beliebt

Das Wasser war sein Element. 1390 Unterrichtsstunden unterrichtete Carl Wewer mit großem Engagement Wassergymnastik und Aqua-Jogging in den Hallenbädern in Balve und Hemer. 1573 Teilnehmende haben an seinen Kursen teilgenommen, einige darunter mehrfach. „Es ist nie eine Stunde ausgefallen“, so ein Teilnehmer aus dem Aqua-Jogging-Kurs am Dienstagabend.

Der Sportlehrer und Meister für das Schwimmbadwesen wurde bereits am Nikolaustag im Kreis der Aqua-Jogging-Gruppe von Dagmar Hallier von der VHS in Balve verabschiedet, wie es am Mittwoch hieß. Neben seiner Unterrichtstätigkeit für die VHS sprang Carl Wewer auch vertretungsweise als Schwimmmeister im Hallenbad ein.