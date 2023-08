Abwanderung: Das sagt Julian Zimmermann

Balve. Zimmermann Druck verlagert die Produktion nach Iserlohn. Junior-Chefin Julian Zimmermann präzisiert Vorwürfe gegen Stadt Balve.

In der Diskussion um die Abwanderung des Balver Traditionsbetriebs Zimmermann hat sich Junior-Chef Julian Zimmermann zu Wort gemeldet. Im Gespräch mit der Westfalenpost erneuerte er seine Kritik an der Stadt Balve. Er erläuterte, warum er die Unterstützung der Verwaltung bei der Suche nach einem neuen Grundstück im Stadtgebiet für sein Unternehmen für unzureichend hielt.

Eine ursprünglich geäußerte Pauschalkritik an der Verwaltung hatten Bürgermeister Hubertus Mühling sowie die Vorsitzenden der Ratsfraktionen CDU, UWG und SPD zurückgewiesen. Sie hatten eingeräumt, dass die Stadt Balve keine eigenen Gewerbeflächen besitze. Zugleich aber hatten Politik und Verwaltung erklärt, Zimmermann sei je ein Grundstück im Gewerbegebiet Braukessiepen in Garbeck und im Bereich des Unternehmens Stockmeier in Sanssouci angeboten worden. Übereinstimmend heißt es, Landrat Marco Voge, in Mellen zuhause, habe einen Kontakt der Stadtverwaltung zu Planungsexperten des Märkischen Kreises vermittelt. Darüber hinaus habe es „nichts“ an Hilfe aus der Kommunalverwaltung gegeben.

Zimmermann fühlt sich ungut an die Situation nach dem Jahrhundert-Hochwasser am 14. Juli 2021 erinnert: „Da hat es niemanden von der Verwaltung gegeben, der mal zu uns gekommen ist, um nach dem Rechten zu sehen. Die waren eigentlich ganz froh, dass der größte Teil der Schadenssumme nicht aus Steuermitteln gedeckt wurde, sondern von der Versicherung kam.“

Teil des Unternehmens bleibt

Zimmermann zieht mit dem eigentlichen Druckereibetrieb in diesem Monat nach Iserlohn – in die Nachbarschaft eines Kooperationspartners. In Balve bleiben die Redaktion von „Hönne-Zeitung“ und „Hönne-Express“ sowie der Verlag. Ob die Verwaltung der Druckerei am Stammsitz bleibt, war noch offen. Zimmermann kann sich vorstellen, das Unternehmensgebäude am Rathaus als Co-Working-Space zu nutzen. Die Fläche würde in diesem Fall von mehreren Firmen gemietet. „Aber das ist noch nicht spruchreif“, betonte Zimmermann.

Zur Verlagerung der Druckerei aus der Balver Stadtmitte gab es nach zwei schweren Hochwasser-Schäden binnen zehn Jahren kaum eine Alternative.

Zu den angebotenen Grundstücken im Stadtgebiet sagte Zimmermann, eine Teilfläche der Paul Müller GmbH in Garbeck sei für seine Druckerei ungünstig geschnitten. Architekt und Senior-Chef Hans Zimmermann hätten abgeraten: „Das Grundstück war sehr schlauchförmig. Es war nicht optimal, es wäre ein Kompromiss gewesen. Aber das entscheidende Argument gegen das Grundstück war: Keiner konnte mir sagen, welches Baurecht gilt, weil da drei Bebauungsabschnitte sind. Man hätte das Grundstück teilen müssen, und dann liegen da drei Bebauungspläne drüber. Und alle haben gesagt: Keine Ahnung, was wir da jetzt machen sollen. Am Ende haben sie mir gesagt; Stell’ eine Bauvoranfrage, dann weißt Du, was da für ein Recht gilt.“

Nicht unerhebliche Kosten

Auf ihn, fügt Zimmermann hinzu, wären dabei allerdings „nicht unerhebliche Kosten“ zukommen. Er sprach von einem Betrag zwischen 15.000 und 25.000 Euro.

Selbstkritisch räumt Zimmermann ein: „Wir hätten der Verwaltung die Rückmeldung geben können: Hey, Leute, so geht’s nicht. Das haben wir nicht getan.“ Im Rückblick wisse er, dass der Bürgermeister mit dem Eindruck gegangen sei: Das läuft jetzt. Aber für Zimmermann sei das Gegenteil klar gewesen: Das läuft nicht.

Das zweite zur Diskussion stehende Grundstück – eine Fläche bei Stockmeier in Sanssouci – sei ebenfalls nicht attraktiv gewesen, Hauptgrund war für Zimmermann, dass der Grund dem Unternehmen kurzfristig nicht zur Verfügung gestanden habe. Es sei zudem nicht klar gewesen, wann die Druckerei Zugriff darauf gehabt hätte: „Wenn nicht absehbar ist, wann wir das Grundstück haben können, ist das für uns keine Option.“

Am Ende sei es für Zimmermann einfacher gewesen, in Iserlohn auf ein Bestandsgebäude zurückzugreifen. Dort liegen künftig zwei Unternehmen aus der Druckerei-Branche nebeneinander. Sie bedienen Zielgruppen mit unterschiedlichen Lieferanten. Aber ihre Schwerpunkte ergänzen sich. So stellt der Partnerbetrieb Produkte her, die Zimmermann selbst nicht anbietet – wie Kirmeslose oder Kartonagen.

Für Zimmermann bleibt unterm Strich eine aus seiner Sicht frustrierende Erkenntnis: „Die Stadt hat sich nicht großartig bemüht, um uns zu halten.“

