Action im Wildwasser von Hohenlimburg: Wasserretter üben

Balve/Hohenlimburg. Wasser kalt, Sonne knallheiß: Die Übung der Balver Wasserretter im Wildwasser von Hohenlimburg war in vieler Hinsicht schweißtreibend.

Der Himmel über der Kanu-Strecke in Hohenlimburg sieht so blau aus, als wäre er eine Postkarte. Was für Außenstehende wie ein Urlaubstag an der Lenne aussieht, ist die zwölf Wasserretterder Freiwilligen Feuerwehr Balve harte Arbeit. Chef Christian Boike steht – zwischen Theorie und Praxis – am Ufer, Schweiß perlt auf seiner Stirn, die Sonne knallt. Dazu kommt: Christian Boike trägt einen schwarzen Ganzkörper-Neopren. „Sieben Millimeter“, sagt er und lacht, „das merkst Du dann schon. Im Winter wärmt die Arbeitskleidung. Am Donnerstag aber wirkt sie wie eine Sauna. „Tja“, sagt Christian Boike achselzuckend, „im Mai konnten wir nicht.“ Die viertägige Schulung ist nötig. Alle drei Jahre müssen die Wasserretter ihre Kenntnisse in Theorie und Praxis auffrischen.

Ein Brite aus Tirol

Balves Wasserretter üben in Hohenlimburg. Die zwölfköpfige Truppe aus Beckum, Volkringhausen und Eisborn muss alle drei Jahre ihre Kenntnisse in Theorie und Praxis auffrischen. Foto: jürgen overkott / WP

Der Mann, der sie auf den neuesten Stand der Dinge bringt, ist Neil Newton Taylor. Er ist Brite, lebt aber schon lange in Tirol und hat sich einen perfekten Alpen-Sound antrainiert: „Ich habe erst Wildwasser-Touren organisiert, und nach und nach habe ich mir Spezialkenntnisse angeeignet.“

Fakt ist: Die Gruppe aus Balve hängt an seinen Lippen, auch wenige Stunden vor Schulungsende. Bei 32 Grad im Schatten, morgens um elf, überrascht es wenig, dass die Balver Wasserretter ganz heiß aufs kühle Nass sind. „Das Wasser“, weiß Christian Boike, „hat jetzt zehn, zwölf Grad.“

Schutzkleidung von Kopf bis Fuß

Christian Boike trägt, wie seine Kollegen, eine komplette Schutzausrüstung: ein gut sichtbaren Kopfschutz in leuchtendem Rot, zum Neopren-Anzug kommen Handschuhe und Schuhe aus demselben Material, eine Strömungsretterweste komplettiert die Montur. Sie gibt Auftrieb. Zugleich enthält die Weste Taschen für Material wie Karabiner. Der Neopren ist ein Nassanzug. Christian Boike: „Zwischen Neopren und Haut bildet sich eine Wasserschicht, die wärmt. Daneben gibt es aber auch Trockentauchanzüge in Rot.

Der Helm schützt den Kopf eines Wasserretters vor Felsen, Unrat, Bäumen. Christian Boike: „Wenn ich im Wasser gegen einen Baum steuere, muss ich wissen: Was macht der mit mir?“

Eigensicherung steht oben an

Neil Newton Taylor (mit gelbem Helm) hat das Balver Team vier Tage lang trainiert. Der Spezialist ist von Feuerwehren im gesamten deutschsprachigen Raum gefragt, Foto: jürgen overkott / WP

Hinter der Ausrüstung steht eine Philosophie. Eigensicherung steht obenan, gefolgt vom Team, an dritter Stelle stehen die Opfer: „so hart sich das auch anhört“, wie Christian Boike zugesteht.

Was haben die Wasserretter im Wildwasser des Kanu-Kanals trainiert? Oben an steht eine Gefahren-Analyse: „Du musst ein Gewässer lesen können. Es geht um die Bewegung im Strömungskanal. Wie verhalte ich mich? Wo sind Gefahrenstellen? Wo sind die Hauptströmungen? Wo sind die Kehrwasser?“ Kehrwasser sind Strömungen, die gegen die Hauptrichtung bergauf laufen. Ihre Fließgeschwindigkeit ist niedriger. Wasserretter suchen sie, weil sie die Bergung von Mensch oder Tier erleichtern. Wie gut das funktioniert, führt die Truppe erfolgreich vor.

Der Neue im Team

Schutzausstattung mit Neopren-Anzug von vorn und hinten Foto: jürgen overkott / WP

Einer von ihrer Mitte ist Maximilian Rippe. Er ist stellvertretender Löschgruppenführer aus Eisborn. Seit sechs Jahren gehört zur Wehr, zu den Wasserrettern gehört er erst seit kurzem. „Ich wollte mich spezialisieren“, sagt Maximilian Rippe. „Das hat mich gereizt. Man hat mich gefragt, ob ich Lust habe.“ Die sportlichen Voraussetzungen erfüllt er locker. Den silbernen DLRG-Rettungsschwimmer hat er, zudem macht er Kraftsport.

Die Wasserretter wissen aber auch: Manchmal, wie beim Drama um die kleine Lia aus Menden, müssen sie auf ganz andere Weise stark sein müssen. Gerade dann zählt für sie eines: ihr Teamgeist.

