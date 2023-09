Balve Action-Tag der Jugendfeuerwehr: So fühlen sich Einsätze an

Balve. Neue Wege bei Nachwuchswerbung. Balves Jugendfeuerwehr hat einen Actiontag für Kinder ermöglicht. Darum fühlten sich die Einsätze fast echt an.

Der Traum vieler Kinder hat einen Namen: Sam, Feuerwehrmann Sam. Die Feuerwehr Balve hat Kindern möglich gemacht, diesen Traum zu leben – einen Tag lang. Vorigen Samstag durften 16 Jungen und Mädchen am Berufsfeuerwehrtag der Balver Jugendfeuerwehr teilnehmen. Das bunte Programm fühlte sich fast echt an.

Person im Keller vermisst: Hilfe ist unterwegs. Foto: Feuerwehr balve

„An diesem Tag wurde den Jugendlichen ein buntes Programm aus Einsatzübungen, Teamspielen und einer Funkübung geboten“, teilte Feuerwehr-Sprecherin Yvonne Schäfer mit. Der Tag begann mit einem ausgiebigen gemeinsamen Frühstück und der Begrüßung durch Organisatoren, Betreuer und Wehrleitung. Doch mit Gemütlichkeit war’s schnell vorbei.

Schon gleich ertönte die Alarmierung, und es ging für alle zum ersten Einsatz. Die Aufregung der Jugendfeuerwehrangehörigen war riesig. Das erste Einsatzstichwort lautete: „TH0“: eingeklemmte Person. Dafür fuhren die Jugendlichen mit den Einsatzfahrzeugen ein Waldgebiet in Beckum an. Sie betreuten die eingeklemmte Person und versorgten sie medizinisch, bis die technische Rettung mittels Wagenheber durch eine andere Fahrzeugbesatzung vorbereitet war. Mit vielen guten Ideen und Testversuchen fanden die Jugendlichen den besten Weg, die Person zu befreien, um sie anschließend per Schleifkorbtrage aus dem unwegsamen Gelände zu transportieren. Anschließend ging’s zurück ins Gerätehaus Balve. Nicht lange blieb es ruhig.

Der nächste Einsatz. Szenario: Es wird eine Person in einem verrauchten Keller vermisst. Die Jugendlichen gingen mit Atemschutzgeräte-Attrappen in den Keller, um die vermisste Person per Schleifkorbtrage zu retten.

Am Nachmittag folgte die Funkübung in der Innenstadt. Die Mädchen und Jungen teilten sich in zwei Gruppen auf. Ihnen wurde eine Strecke vorgegeben, die sie abgingen. Per Funk meldeten sie, wo sie sich gerade befanden. Auf der Strecke gab’s drei Stationen, wo Aufgaben oder Teamspiele zu bewältigen waren. Besonders spannend: das Teamspiel „Kistenstapeln”.

Bereits kurz nach der Funkübung kam die nächste Alarmierung. Szenario: Ein Gartenhäuschen brennt. Die Jugendlichen rückten zur Schützenhalle Langenholthausen aus. Dort stand ein Holzhäuschen in Vollbrand. Die Jugendlichen löschten ihn mit C-Strahlrohren.

Am Lagerfeuer, bei Stockbrot, ließen die Mädchen und Jungen abends das Erlebte sacken. Sie hatten Glanz in den Augen.

