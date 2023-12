Adventsfenster erstrahlen auch Weihnachten

Aktion wird auch für viel Geselligkeit genutzt, für kreativen Fensterbau und Weihnachtslieder. Die letzten neuen Adventsfenster erstrahlen an Heiligabend an den Kirchen.

Jeden Tag ein Fenster mehr, bis nun endlich Weihnachten ist. Die Adventsfenster haben sich in Balve, zunächst in Mellen, in der Coronazeit ausgebreitet, leuchtende Freude geschenkt in ansonsten dunklen Zeiten. Nun gibt es keine Beschränkungen mehr im Zusammensein, und das wurde in diesem Jahr ausgiebig genutzt.

Nicht nur haben sich Nachahmer gefunden, und die Aktion mit leuchtenden Fenstern an 24 verschiedenen Orten fand dieses Jahr auch in Beckum und Langenholthausen statt. Auch haben Vereine, Gruppen oder auch Familien eingeladen, an den Fenster zusammenzukommen und eine gemütliche wie besinnliche Zeit zu verbringen. Kreativ zeigte sich dabei etwa der Chor Melodie Mellen, nicht nur musikalisch.

An der Schützenhalle des Golddorfes, wohin die Gruppe eingeladen hatte, findet sich nicht wirklich ein passendes Fenster zum Dekorieren. So bastelte der Chor eine eigene Konstruktion aus einem dreieckigen Aufsteller mit gleich drei Fenstern. „Dafür haben wir ja Fachleute im Chor“, lacht Sänger Johannes Schwartpaul. Jedes Fenster war anders gestaltet und dazu passend sang der Chor drei entsprechende Lieder: den „Little drummer boy“, „Winter wonderland“ und „Engel auf den Feldern singen“.

Bei passenden äußeren Bedingungen und heißen Getränken kamen zu diesem Fenster viele Menschen zusammen. Und sangen dann später auch einfach weiter. Ohne Anleitung, es genügte einfach, dass ein paar Stimmen in eine bekannte Weihnachtsmelodie einsetzten, alle anderen zogen nach. Auf ähnliche Weise hatten sich Musikvereine, kirchliche Gruppen und andere auch in Beckum und Langenholthausen etwas einfallen lassen. In Beckum gestaltete Freitagabend etwa der Musikverein die letzte Ehrenamtskneipe für 2023 mit seinem Adventsfenster am Musikheim.

Für Samstag, 23. Dezember, ist das in Mellen die Adresse Balver Straße 4, in Beckum der Roussayer Weg 12 und in Langenholthausen die Uferstraße 20. Das Adventsfenster des Heiligabend ist in allen drei Orten die jeweilige Kirche, teilweise eingebunden in die Krippenfeier am Nachmittag. Überall sollten die Adventsfenster mindestens noch über die Festtage selber erstrahlen und vielleicht zu einem stimmungsvollen Spaziergang einladen, manche davon sicherlich auch noch ein paar Tage darüber hinaus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve