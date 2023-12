Adventskalender des Pastoralverbundes

Balve Der Pastoralverbund Balve-Hönnetal geht neue Wege - im Internet.

Jeden Tag bis zum Heiligabend öffnet sich nun eine neue Tür, in diesem Fall in elektronischer Form eines Posts. Der Pastoralverbund Balve Hönnetal startet mit dem 1. Dezember seinen Adventskalender auf der Instagramseite katholisch.in.balve.hoennetal. Was geplant ist - und worauf dich Balverinnen und Balver freuen können.

Vereine und Gruppen aus Balve stellen sich vor

Das Motto lautet „Vorfreude teilen - Gemeinschaft entdecken“ und der Kalender funktioniert, weil viele daran mitgewirkt haben. Jeden Tag stellt sich ein anderer Verein, eine andere Gruppe vor, welche das Leben hier bereichert in verschiedener Weise, auch mit Gedanken und Wünschen zur Advents- und Weihnachtszeit. Es sind Gruppierungen aus allen Orten und Gemeinden des Pastoralverbundes, aber bewusst auch solche ausgewählt worden abseits von Kirche und Religion, wie Gemeindereferentin Theresa Wagner mitteilt. Sondern eine bunte Mischung an Menschen, die viele kreative Beiträge bis Weihnachten erwarten lässt.

Jeden Tag neu zu entdecken bei Instragram oder auf der Internetseite des Pastoralverbundes, wo man auch einen separaten Newsletter mit diesen Impulsen abonnieren kann.

