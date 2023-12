Adventskonzert: Warum Garbecks Rektorin hin und weg ist

Garbecker Grundschule lud zur Adventsfeier in die Schützenhalle ein.

Garbeck Traditionsformat an neuem Ort: Silke Bathe sah dem Event mit gemischten Gefühlen entgegen. Warum sie komplett unbegründet waren.

Garbecks Schulleiterin Silke Bathe war hin und weg: So schön war für Kinder, Eltern und Kollegium das vorweihnachtliche Singen – und das, obwohl oder gerade weil es an einem neuen Ort stattfand. Wegen des Umbaus der Pfarrkirche Heilige Drei Könige kamen Klein und Groß erstmalig in der örtlichen Schützenhalle zusammen. Sie war schön dekoriert.

„Ich möchte mich einmal ganz herzlich bei der Garbecker Schützenbruderschaft bedanken, welche uns heute hier die Halle unentgeltlich für diese Veranstaltung überlassen und uns auch unterstützt hat. Normalerweise machen wir diese Veranstaltung ja in der Kirche, welche aber aus bekannten Gründen momentan nicht nutzbar ist. Mein größter Dank geht aber an die Kinder. Die haben in den letzten Wochen alles bei den Vorbereitungen gegeben und es ermöglicht, dass diese Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem wird“, sagte Silke Bathe.

Schüler, Schülerinnen und Lehrerinnen hatten in wochenlanger Vorarbeit ein vorweihnachtliches Programm zur Unterhaltung einstudiert. „Unsere Kinder tragen hier heute Gedichte und Lieder vor und singen für unsere Gäste“, erklärte Silke Bathe. „Und natürlich gibt unsere Bläserklasse ein kleines Konzert. Also ein buntes, aber auch besinnliches Programm für alle. “ Das Programm dauerte etwa eine Stunde.

Für den guten Ton hatte Georg Pütter gesorgt. Der Hallenvermieter der Schützenbruderschaft erklärte Silke Bathe die Technik. Michael Neuhaus vom Neuenrader Unternehmen Julius Klinke kümmerte sich um Weihnachtsbäume und Deko, Sterne unter der Decke gehörten dazu. Amigos-Sänger Alexander Schulte hatte obendrein mit den Kindern vorab eine Ton-Probe gemacht: „Es war einfach wunderschön.“

Danach fand ein gemütliches Zusammensein bei heißen Getränken und Bratwurst auf dem Schulhof statt, welches vom Förderverein der Grundschule übernommen wurde. „Ganz viele Eltern waren dabei, die geholfen haben, die Kakao und Kinderpunsch verkauft haben, und Wunsch, die geschmückt und geholfen haben“, schwärmte Silke Bathe, die auf einer Skala von eins bis sechs eine Sieben vergeben hätte.

Silke Bathes Wahrnehmung wurde von Eltern geteilt: „Ich bin schon angerufen und angeschrieben worden, wie schön die Veranstaltung war, wie zauberhaft.“ Die Rektorin weiß, dass diese Rückmeldungen nicht zwangsläufig kamen. Ein anderes Gebäude ist oft auch mit einer anderen Atmosphäre verbunden. Zur guten Atmosphäre trug allein die Tatsache bei, dass es weder auf dem Hinweg zur Halle noch auf dem Rückweg zum Schulhof nennenswerte Verkehrsprobleme im Dorf gab.

Am Tag danach freute sich Silke Bathe auf ein vorweihnachtliches Essen mit dem Kollegium. Am Freitag erledigen Schulleiterin und Sekretärin Britta Pieper noch ein bisschen Papierkram: „Dann wird die Schule für eine Woche abgeschlossen.“

