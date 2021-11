Adventsmarkt in Eisborn: „Alles ist mit Liebe gemacht“

Eisborn. Der Adventsmarkt in Eisborn besitzt Kult-Charakter. Kein Wunder bei dem liebevoll gefertigten Angebot aus der ganzen Region.

Sichtlich zufrieden zeigte sich Stephan Spiekermann, Schriftführer der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Eisborn, am Sonntagnachmittag mit der Besucherzahl und dem Verlauf des Eisborner Adventsmarktes. Die Corona geschuldete Einlasskontrolle hatte alle Hände voll zu tun. „Wir nehmen die 3G-Kontrolle sehr genau. Die Leute nehmen es gelassen, wir mussten nur ganz wenige nach Hause schicken“, stellte Stephan Spiekermann fest. Da der Volkstrauertag ein so genannter stiller Feiertag ist, durften die Schützen ihre Halle erst um 13 Uhr öffnen. Dann kamen jedoch viele Menschen. „Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Bis zum Abend werden wohl einige hundert Besucherinnen und Besucher den Weg zu uns gefunden haben“, freute sich Spiekermann.

Adventsmarkt in Eisborn lockt mit liebevoller Handarbeit. Raija Lüttringhaus und Gisela Perel sind aus Sümmern angereist. Foto: Peter Müller / WP

Auch Marie Theres Schulte von den Kfd-Frauen hatte Grund zur Freude: 70 Torten und Kuchen warteten am Buffet auf Liebhaberinnen und Liebhaber der verführerischen Köstlichkeiten. „23 Torten haben die Ausstellenden als Standgeld mitgebracht, die anderen haben wir Frauen produziert“, erklärte sie. Zum ersten Mal seien die Kfd-Frauen dabei, früher habe der Heimatverein die Schützen unterstützt. Viele Frauen seien ebenfalls auch Schützenschwestern. Das sei „Doppelbelastung“, meinte sie mit einem Augenzwinkern. Kuchen und Torten kamen gut an. Gäbe es kein Coronavirus, so hätte es sicher die Schlacht am Tortenbuffet gegeben. Aber notgedrungen stellten sich alle mit Abstand und Maske diszipliniert an. So manches Tortenstück wanderte auf dem Papptablett mit nach Hause.

Vor der Halle gab es gegrillte Würstchen und Reibekuchen. Auch hier wurde reichlich zugelangt. Drinnen in der Halle ging es geschäftig zu. „Wir freuen uns, dass so viele Händlerinnen und Händler den Weg nach Eisborn gefunden haben. Das große Angebot an adventlicher Deko, weihnachtlichen Artikeln und Geschenken, Handarbeiten und Schmuck kommt bei den Leuten gut an“, so Spiekermann. Dies sei ein Grund dafür, dass die Anzahl der Besucherinnen und Besucher stetig gewachsen sei. „Die Ausstellerinnen und Aussteller kommen alle aus der Region. Das sind Leute, die sich ihrem Hobby widmen. Sie kommen von Iserlohn bis Plettenberg. Es sind keine professionellen Händler dabei. Das macht den Eisborner Markt so individuell“, meinte Spiekermann.

Adventsmarkt in Eisborn lockt mit liebevoller Handarbeit. Die Veranstalter sind mit dem Zuspruch zufrieden. Foto: Peter Müller / WP

Trotz der Tradition von 20 Jahren würde man auch werben. Die Ausstellerinnen und Aussteller bekommen Flyer und Plakate an die Hand, die sie in ihren Heimatorten austeilen und aufhängen.

Jolanta Breuer kommt gerne mit ihrem Stand von Iserlohn nach Eisborn. Sie liebt Volkskunst aus dem Erzgebirge. Das sei ihr Hobby. „Den ersten Nussknacker habe ich von meinem Opa bekommen“, erzählte sie. Seit 16 Jahren sei sie auch auf dem Iserlohner Weihnachtsmarkt.

Christian Wagner werkelt das ganze Jahr über. Zehn Krippen hat er mitgebracht. Altes oder ganz besonderes Holz verarbeitet er. Aus einem Stück Kaminholz, dass sonst verfeuert worden wäre, hat er Dachschindeln gemacht. „Die wirken auf den Dächern ganz besonders schön.“

Im Musik-Proberaum hat Heiko Kemper aus Menden seinen Stand. Er nagelt seine Nistkästen nicht einfach zusammen, sondern er gestaltet sie auf seiner Drechselbank. „Ich bin immer auf der Suche nach ganz besonderen Hölzern“, erklärte er. Die Unregelmäßigkeiten im Holz gäben seinen Werkstücken immer einen einzigartigen Charakter. Ein Arnsberger Fachmann für Problemfällungen besorge ihm schon einmal besondere Hölzer.

Adventsmarkt in Eisborn lockt mit liebevoller Handarbeit. Die Veranstalter sind mit dem Zuspruch zufrieden. Die 3-G-Regeln werden sorgfältig kontrolliert. Foto: Peter Müller / WP

Honig, textile Handarbeiten, Spielzeug und vieles mehr gab es zu kaufen. Deshalb sind Raija Lüttringhaus und Gisela Perel aus Iserlohn angereist. Sie hatten in ihrer Zeitung vom Eisborner Adventsmarkt gelesen: „Wir sind zusammen hergekommen, um uns umzuschauen. Die Dinge gefallen uns. Das ist keine billige Massenware. Fast alles ist mit Liebe selbst gemacht.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve