Adventszauber bei Lösse: Kleine Musiker ganz groß

Jugendkonzert in festlicher Atmosphäre bei Lösses in Garbeck

Garbeck. Es weihnachtete schon ein bisschen - zumindest musikalisch. Amicitia Garbeck präsentierte klingende Jugendarbeit, auch die Grundschule Garbeck.

Ganz im Zeichen der Jugendarbeit der Amicitia Garbeck stand am Samstag ein fröhliches Jugendkonzert auf dem Hof von Bernward Lösse in Garbeck.

Bei diesem Konzert zeigte der musikalische Nachwuchs, was sie in den Proben und dem Einzelunterricht gelernt haben. Dabei waren das Vororchester, das Jugendorchester und die Bläserklasse der Grundschule Garbeck. „Das letzte Konzert ist leider Coronabedingt ausgefallen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute hier auf dem Hof Lösse dieses Konzert abhalten dürfen, sonst wäre dieses auch ausgefallen“, begrüßte Vereinsvorsitzender Michael Volmer die zahlreichen Besucher.

Jugendkonzert in festlicher Atmosphäre: Musik liegt in der Luft. Foto: Sven Paul / WP

Auch hier galt die Devise, dass ohne Nachweis nach der 2-G-Regelung keiner den Platz betreten durfte: Die Besucherschar war entweder gegen das Corona-Virus geimpft oder genesen. PCR- oder Schnelltests reichten nicht aus, um die Veranstaltung besuchen zu dürfen.

„Wir bedanken uns bei Familie Lösse, dass diese direkt ihre Unterstützung angeboten haben hier unser Konzert zu spielen. Und nicht nur das. Familie Lösse hat auch dafür gesorgt, dass alles hier in weihnachtlichen Glanz erscheint. Was gibt es jetzt schöneres hier an diesem Ort bei herrlichem Wetter unseren musikalischen Nachwuchs zu lauschen. Macht euch alle einen schönen Nachmittag und macht auch reichlich vom Glühwein gebrauch“, sagte Michael Volmer.

Vereinsvorsitzender Michael Volmer begrüßt die Gäste auf dem Hof der Familie Lösse in Garbeck Foto: Sven Paul / WP

Starten durften an diesem Nachmittag das Vororchester unter der Leitung von Tim Volkmer. Mit Liedern wie „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ und „Ihr Kinderlein, kommet“ schafften es die Nachwuchsmusiker, die Zuhörer in vorweihnachtliche Stimmung zu versetzten.

Anschließend durften die Kinder der „Amicitia for Kids“ ihr können zeigen. Hierbei handelt es sich um kleine Musiker, welche sich schon im musikalischen Unterricht befinden, aber noch keinem Orchester angehören.

Viel Applaus gab es auch für die Bläserklasse der Garbecker Grundschule. Diese Truppe schaffte es, durch tolle Einlagen für viel Stimmung auf dem festlichen Hof zu sorgen, Zugabe inklusive.

Abschließen durften diesen gelungenen Nachmittag die Musiker des Vororchesters. Hier zeigte sich bereits eine große musikalische Reife des Orchesters unter der Leitung von Michael Hammeke.

Besonders die Interpretation der Filmmusik des Klassikers „Fluch der Karibik“ zeigte die großartige Leistung der Musiker. Dies tolle Melodie, welche aus der Feder des damals relativ unbekannten Komponisten Klaus Badelt stammt, sorgte für Fernweh bei manchen Zuhörern.

Im Anschluss an diesen gelungenen Nachmittag bot sich Besucherinnen und Besuchern noch auf dem Hofgelände die Möglichkeit, jetzt bereits seinen Weihnachtsbaum oder das ein oder andere festliche Dekorationsstück bei Familie Lösse zu erwerben.

