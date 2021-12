Ärgernis Parkrempler: Wo es diesmal krachte

Einer kleiner Schaden in der Polizeistatistik, ein großes Ärgernis für Betroffene: Parkrempler

Balve. Und wieder hat die Polizei einen Parkrempler zu Protokoll genommen, Unfallflucht inklusive. Wo es gekracht hat – und wann.

Bei einem Parkrempler in Balve ist ein geparktes Auto geschrammt werden. Die Polizei notiertr eine Verkehrsunfall. Demnach kam es auf einem Anwohnerparkplatz in Höhe Zu den Dinkeln 7 am Montag, 13. Dezember zwischen 10.30 und 15.30 Uhr zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen. Dabei wurde die hintere linke Fahrzeugtür eines Opels beschädigt. Der Schaden beträgt 400 Euro. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 02375-9099-0.

