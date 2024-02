Agatha-Feiern der Feuerwehr: Finale in Eisborn

Balve Die Agatha-Feiern spielen für die Einsatzkräfte eine wichtige Rolle. Am Samstag enden sie.

Die Agatha-Feiern der Feuerwehr-Einheiten im Balver Stadtgebiet gehen am Samstag, 17. Februar, in Eisborn zu Ende. Beginn ist um 18 Uhr. Zunächst findet ein Wortgottesdienst in der Pfarrkirche St. Antonius Eisborn statt. Anschließend, gegen 19 Uhr, treffen sich die Wehr-Leute im Speiseraum der Schützenhalle Eisborn. Traditionell finden, wie bereits andernorts, Ernenungen und Beförderungen statt. Darauf wies Feuerwehr-Chef Frank Busche hin.

Die Feuerwehr im Stadtgebiet würdigt ihre Schutzpatronin, die heilige Agatha. Der eigentliche Feiertag ist der 5. Februar.

Auftakt bereits Anfang Februar

Der Auftakt der Feierlichkeiten war allerdings bereits einige Tage zuvor. Am 3. Februar kam die Löschgruppe Mellen zusammen. Auftakt war ein Wortgottesdienst in der St.-Barbara Kirche. Die offizielle Agatha-Feier fand in einer Gaststätte außerhalb von Balve statt.

Ebenfalls am 3. Februar traf sich die Löschgruppe Langenholthausen – zunächst zu einer Messe in der Pfarrkirche St. Johannes. Anschließend zog die Truppe um ins Gerätehaus. Der eigentliche offizielle Teil ging aber einen Tag später bei einem gemeinsamen Frühstück über die Bühne.

Am 4. Februar machten die Einsatzkräfte des Löschzugs Garbeck und der Löschgruppe Balve zunächst gemeinsame Sache. Die Messfeier wurde mitgestaltet von dem Jugendorchester von „Amicitia“ Garbeck mitgestaltet. Danach trennten sich die Wege. Die Balver gingen ins Gerätehaus, die Garbecker ins Wirtshaus Syré.

Am eigentlichen Agatha-Tag kam die Löschgruppe Hönnetal zusammen. Die Einsatzkräfte starteten mit einer Messe in der Volkringhauser Pfarrkirche St. Michael in den Abend. Offiziell wurde es in der Hönnetalhalle.

