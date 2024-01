Agatha-Feiern in Balve: Das ist der Zeitplan

Balve Die Feuerwehr im Stadtgebiet hat ihre traditionellen Agatha-Feiern geplant. Dabei stehen Ehrungen und Beförderungen an.

Der Zeitplan für die Agatha-Feiern der Feuerwehr in Balve. Sie finden traditionell rund um den 5. Februar statt. Feuerwehr-Chef Frank Busche gab einen Überblick.

Los geht es mit der Agatha-Feier der Löschgruppe Hönnetal am Freitag, 2. Februar, um 18 Uhr mit einer Messfeier in St. Michael Volkringhausen. Anschließend geht es zum offiziellen und gemütlichen Teil in den Essraum der Hönnetalhalle Beckum, wo gegen 19.15 Uhr Ernennungen und Beförderungen anstehen.

Am Samstag, 3. Februar, trifft sich die Löschgruppe Mellen um 18 Uhr zu einem Wortgottesdienst in der St.-Barbara-Kirche. Anschließend findet die Agatha-Feier in einer Gaststätte außerhalb von Balve statt.

Ebenfalls am 3. Februar findet in Langenholthausen um 18.30 Uhr eine Messe in der St.-Johannes-Kirche statt. Anschließend treffen sich alle Löschgruppen-Mitglieder im Gerätehaus. Der offizielle Teil findet aber erst am 4. Februar statt. Los geht es um 10 Uhr im Gerätehaus mit einem gemeinsamen Frühstück. Anschließend gegen 11 Uhr sind Ernennungen und Beförderungen vorgesehen.

Am Sonntag, 4. Februar, treffen sich die Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs Garbeck und der Löschgruppe Balve um 9.30 Uhr zum gemeinsamen Kirchgang in St. Blasius Balve. Die Messfeier wird mitgestaltet vom Jugendorchester des MV Amicitia Garbeck. Die Balver treffen sich anschließend in Feuerwehrgerätehaus Balve zum gemütlichen Beisammensein. Gegen 11 Uhr werden Ernennungen und Beförderungen vorgenommen, ferner werden zwei verdiente Kameraden in die Ehrenabteilung überstellt.

Die Garbecker treffen sich nach der Messfeier im Gasthof Syré zum gemeinsamen Frühstück. Dabei sind Ernennungen und Beförderungen geplat, wahrscheinlich gegen 12.15 Uhr.

Feuerwehr löscht Kaminbrand in Garbeck. Foto: Feuerwehr Balve / Balve

