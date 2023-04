Aktion „Saubere Landschaft“: Korpus Christi wirft Fragen auf

Volkringhausen. Volkringhausens Müllsammler haben eine seltsame Entdeckung gemacht. Wer hat eine Christusfigur geschändet - und wem gehört sie?

Ein rätselhafter Fund bei der Aktion „Saubere Landschaft“ in Volkringhausen wirft Fragen auf. Neben dem normalen Unrat gab es einen Fund, der alle Teilnehmer irritiert hat. „Wir haben am Flussufer der Hönne den Korpus einer Christusfigur gefunden“, erzählt Ortsvorsteher Hubertus Schweitzer. Auch nach mehrmaligem Fragen und Recherchieren wussten alle Teilnehmer keine Antwort, woher der Korpus kommt.

Aktion Saubere Landschaft in Volkringhausen: Die Müllsammeltruppe räumt auf. Foto: Sven Paul / WP

„Wir haben die Vermutung, dass es eine der Figuren ist, die bei der mutwilligen Zerstörungsserie im letzten Jahr auch in Mitleidenschaft geraten ist. Uns allen ist aber dieser Korpus nicht bekannt, und auch bei uns im Ort fehlt keiner“, fragt sich Schweitzer. „Vielleicht kennt ja jemand diese Figur und kann genauere Angaben zu ihr machen“.

Ansonsten zeigt sich Schweizer sehr zufrieden mit der Durchführung der diesjährigen Reinigungsaktion in Volkringhausen. „Wir sind jetzt von Sanssouci bis nach Haus Recke gelaufen und haben dabei mit 20 Personen, aufgeteilt in vier Teams, knappe 15 Säcke Müll aus der Natur gefischt. Die Jahre zuvor war diese Menge erheblich mehr. Vielleicht haben manche Zeitgenossen gelernt, ihren Müll in die dafür passenden Behältnisse zu entsorgen.“ Negativ aufgefallen ist aber eine starke Zunahme der Hinterlassenschaften vierbeiniger Freunde. „Ich kann es nicht verstehen, wie mache zwar vorbildlich die Hinterlassenschaften ihrer Fellnasen in Tüten packen, aber diese dann sehr oft in die Natur werfen oder nicht in der Lage sind, diese in die passenden Tonnen zu entsorgen. Die werden oftmals gerne neben die Tonnen geworfen, falls sie nicht schon zuvor in den Büschen landen.“

Das Sammeln war kräftezehrend. Danach gab’s im Haus Diepes Heißes und Kaltes. „Dort gab es erst einmal eine kräftige Erbsensuppe und was Kühles zu trinken.“

Am kommenden Freitag machen sich die Dorfbewohner aus Beckum auf, um ihr Dorf von Unrat zu befreien. „Wir treffen uns am Freitag um 17 Uhr an der Schützenhalle. Alle Beckumer sind dazu herzlich eingeladen,“ erklärt Ortsvorsteher Georg Wortmann. „Dort teilen wir uns in Gruppen auf, jeder Verein kennt seinen Bezirk. Nach etwa zwei Stunden dürften wir alle fertig sein. Zum Abschluss gibt es noch eine kleine Stärkung und kalte Getränke. Ich rechne damit, dass in etwa 30 Personen erfahrungsgemäß unseren Aufruf folgen.“ Tags zuvor gehen die jüngsten Dorfbewohner auf die Mülljagd: „Da laufen die Schule und der Kindergarten schon einmal ein paar Straßen ab“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve