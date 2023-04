„Aktion saubere Landschaft“: Riesenteam in Garbeck

Saubere Landschaft in Garbeck: Sechs von mehr als 70 Müllsammlern

Garbeck. Umweltschutz statt Umweltschmutz. Garbeck lässt sich dabei nicht mal von Dauerregen stoppen.

Umweltschutz statt Umweltschmutz: In Garbeck ist das für viele Bürger aus mehreren Generationen ein starker Grund, sich auch bei ausnehmend schlechtem Wetter an der „Aktion saubere Landschaft“ zu beteiligen. Die Helferschar war am vorigen Samstag überraschend groß. „Auf die Garbecker ist Verlass!“, freute sich Ortsvorsteher Christoph Haarmann. Mehr als 70 Kinder, Jugendliche und Erwachsene halfen im strömenden Regen dabei, die Garbecker Plätze, Straßen und Wege vom Unrat zu befreien. Angesprochen auf die Frage, warum er mithelfe, sagte Constantin (12 Jahre): „Ich finde gut, dass man hier als Gemeinschaft etwas macht. Man sieht, dass man zusammen etwas bewirken kann, denn es ist jetzt wieder viel sauberer im Dorf!“ Alle Helferinnen und Helfer konnten sich nach der Arbeit im Gerätehaus aufwärmen und bei Spaghetti Bolognese und Gegrilltem stärken.

