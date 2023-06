Aktionstag im Balver Kolpingforum: Tipps gegen Telefonbetrug

Wie sich gerade Seniorinnen und Senioren gegen Enkeltrick und falsche Polizeibeamte am Telefon absichern können, erklärt die Opferschutzbeauftragte der MK-Polizei im Kolpingforum.

Balve. Die Opferschutzbeauftragte der MK-Polizei gibt Tipps gegen Trickbetrüger. Was dabei besonders wichtig ist.

Wie schützen sich vor allem ältere Menschen am besten gegen Betrüger? Die aktuellsten und gravierendsten Maschen sind falsche Polizisten oder auch weiterhin der Enkeltrick am Telefon. Strategien gegen solche Straftäter waren das Thema nun beim monatlichen Kolpingforum.

Am Beginn lief ein aufgezeichnetes Telefonat: Schluchzend berichtete der unbekannte Anrufer an „Mama“ gerichtet von einem angeblichen Unfall, den man gerade gehabt habe. Nun brauche man ganz dringend Geld. Diese Masche ist im Prinzip bekannt, aber leider immer noch „erfolgreich“, weil es immer wieder Menschen gibt, die sich überrumpeln lassen und ihr Erspartes zusammenkratzen und dann an der Haustür jemand Unbekanntem übergeben. Einen angeblichen Freund des eigenen Kindes oder Enkelkindes zum Beispiel.

Tipps für den Umgang mit Trickbetrügern

Die Schadenssummen seien immer wieder haarsträubend, teilweise mit Fällen bis hin in den Millionenbereich, berichtete am Montagabend beim Kolpingforum Dorothee Klein. Die Kriminaloberkommissarin ist Opferschutzbeauftragte bei der Polizei des Märkischen Kreises. Und berichtete im Balver Pfarrheim, wie man sich vor solch dreistem Betrug schützen kann. Die Resonanz von knapp 30 Besuchern und vor allem solchen des älteren Semesters zeigt die Dringlichkeit des Themas. Nicht nur mit Hilfe der Tonaufnahmen erklärte Dorothee Klein, wie die Täter am Telefon ihre Opfer überrumpeln: weinend von Unfällen und Krankheiten berichten, die Opfer gar nicht zur Ruhe kommen lassen und immer weiter bedrängen, auch mehrfach anrufen. Das überrumple dann schließlich manchen Menschen, auch wenn er sich grundsätzlich auf solche Maschen schon vorbereitet sehe: „Niemand ist davor gefeit, dass ihm sowas passiert“, betonte Klein. Es sei in solchen Momenten sicher schwer, die Ruhe zu bewahren. Die wichtigste Regel aber könne schon vor viel Bösem bewahren: „Die echte Polizei wird niemals bei Ihnen zuhause Geld abholen. Wenn man das im Kopf hat, kann man eigentlich kein Opfer mehr von falschen Polizisten werden.“

Und auch in Fällen, in denen das eigene Kind oder Enkelkind plötzlich in Not sei, heiße es auf jeden Fall: durchatmen und die angeblich betroffene Person oder andere Vertraute selber kontaktieren. Ebenso sollte man nach dem Anruf von angeblichen Polizisten auf der „echten“ Dienststelle nachhören. Allein das würde vor viel Unheil bewahren, erklärte Dorothee Klein. Denn die vielfältigen Betrugsmöglichkeiten täten sich vor allem deshalb auf, weil gerade ältere Menschen oft viel zu viel Bargeld zu Hause aufbewahren. Bei verdächtigen Anrufen auflegen oder entsprechende SMS und Whatsapp-Nachrichten sofort löschen, sei immer ein gutes Vorgehen, auch bei falschen Gewinnspiel-Versprechungen. Ein weiterer Tipp von Klein: nicht den Lockvogel oder gar den Helden spielen und Betrüger selber in die Falle locken, sondern sofort die Polizei informieren.

Die Polizeibeamtin berichtete weiter davon, dass zwar Banken mittlerweile auch geschult seien für Fälle, in denen Senioren wie aus dem Nichts große Summen abheben möchten. Aber die Kriminellen am Telefon könnten ihre Opfer mittlerweile selbst auf diese Fragen schon am Telefon gezielt „vorbereiten“.

Scham noch immer ein großes Thema

Dieser Kolpingforum-Abend gestaltete sich nicht in Form eines längeren Impulsvortrags zu Anfang, sondern Dorothee Klein kam schnell ins Gespräch mit den Besuchern, die eigene Erfahrungen, Fragen und Tipps mit der Runde und der Referentin teilten. Auf die Frage der Opferschutzbeauftragten, wer denn schon persönlich die genannten Erfahrungen gemacht habe, gingen nur zwei Hände in die Luft im Pfarrheim, davon ein falsches Gewinnspiel, bei dem sofort aufgelegt wurde. Vielleicht zeigte sich dabei aber auch ein ebenfalls wiederkehrendes Schema: Opfer schämen sich, berichten nicht von ihren Erfahrungen und zeigen sie somit auch nicht an.

Aber selbst in solchen Fällen der Anzeige käme man an die Hintermänner kaum ran. Die Täter sitzen meist in Callcentern im Ausland. Und wer dann tatsächlich zur Haustür komme zum Geldabholen, das „sind nur die Laufburschen“.

Entsprechend niedrig fielen dann auch deren Strafen aus. Überhaupt: Das abgegebene Geld bekäme man praktisch nie zurück, so die Polizeibeamtin. Aktuell sei die verbreitetste Masche der falsche Polizist, habe den Enkeltrick in der Menge verdrängt. Der Aufklärungsbedarf wird sicher nicht sinken.

