Alle lieben Therapiepferd „Teddy“: Sparkasse spendet

Sparkasse unterstützt die vierbeiniugen Doktoren des Vereins Therapeutisches Reiten:: Marcel Kretschmann überreicht eine Spende von 1o00 Euro an Vereinsvize Kirsten Reppel-Böhmer.

Langenholthausen. Alle lieben Therapiepferd „Teddy“ und seine Freunde in Langenholthausen. Darum hat sich die Sparkasse entschlossen zu spenden.

Die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis hat dem Langenholthausener Verein Förderverein Therapeutisches Reiten zum zehnjährigen Jubiläum eine 1000-Euro-Spende übergeben.

Das eigentliche Jubiläum war bereits am 9. Januar. Damals, vor zehn Jahren, ging der eingetragene Förderverein Reiten für Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung LA aus einem Privatstall hervor. Dort wurden zwei Jahre erfolgreich Reiten als Breitensport und, wichtiger noch, ergotherapeutische Behandlung mit dem Pferd angeboten.

Therapeutin Kirsten Reppel-Böhmer ist sowohl über das Deutsche Kuratorium für Therapeutisches Reiten (DKThR) zertifiziert als auch über die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) als Trainer C Breitensport ausgebildet. Ferner verfügt sie über langjährige Berufserfahrung als Ergotherapeutin sowohl in der Praxisarbeit als auch im psychiatrischen Bereich. Sowohl die Arbeitsinhalte als auch die motivierten und eingespielten zwei- und vierbeinigen Teams bilden inzwischen die Grundlage unseres Vereins. Therapeutisches Reiten gilt als eine sehr wertvolle Form der Behandlung und Rehabilitation für Menschen mit körperlichen, geistigen oder emotionalen Herausforderungen in allen Altersklassen.

Krankenkassen zahlen meist nicht

„Wir freuen uns, dass die Sparkasse von Beginn an unsere Arbeit am Menschen anerkennt und uns seit Jahren regelmäßig unterstützt, dieses Angebot aufrechtzuerhalten und für unsere Patienten auch bezahlbar zu machen. Ohne die Hilfe und Unterstützung der Sparkasse und aus der Bevölkerung, könnten viel Bedürftige diese wertvolle Therapie nicht bezahlen“, freut sich Vereinsvize Kirsten Reppel-Böhmer. Eine solche Spende kann den Förderverein helfen, seine Dienstleistungen weiter auszubauen, neue Ausrüstung anzuschaffen, die Tiere zu unterhalten und die Infrastruktur zu verbessern. Dadurch können noch mehr Menschen von den Vorteilen einer solchen Therapie profitieren. Krankenkassen bezahlen diese Leistungen für ihre Mitglieder lediglich in Ausnahmefällen.

Sparkassenbereichsleiter Marcel Kretschmann bei der Spendenübergabe in Langenholthausen: „Gerne fördern wir dieses soziale Engagement. Solch gemeinnützige Organisationen wie dieser Förderverein tragen dazu bei, die Lebensqualität vieler Menschen zu verbessern und ihre Heilung zu beschleunigen. Dieser Verein hier leistet einen positiven Beitrag zur Gesellschaft bei, welchen wir gerne immer unterstützen.“

Zufrieden zeigte sich Reppel- Böhmer auch mit dem Trödelmarkt, welche vor ein paar Tagen auf dem Vereinsgelände stattfand. „Wir waren positiv überrascht von der Anzahl der Besucher, trotz der hohen Temperaturen. Beim abendlichen Kassensturz waren wir sehr erfreut über die Einnahmen für den Verein. Jeder Euro hilft uns, das Angebot weiter bezahlbar anzubieten. Wir und die rund 20 Verkäufer waren sehr zufrieden mit dem Trödelmarkt. Wir möchten so etwas in Zukunft öfters anzubieten. Der Plan ist, dieses vielleicht im jährlichen Wechsel mit unserem Sommerfest zu machen.“

Ebenfalls gut im Kurs liegen die Patenschaften für einen Doktor auf vier Beinen. „Bis jetzt haben etwa 80 Prozent unserer Tiere eine Patenschaft durch nette Menschen erhalten. Wir sind immer noch auf der Suche, gerade nach Paten für unsere Tiere, welche nicht mehr aktiv in der Therapie arbeiten, zu bekommen.“

Wer eine Spende dem Verein überreichen möchte oder sich sogar für eine Patenschaft für ein Tier übernehmen möchte, kann sich bei Kirsten Reppel-Böhmer (Telefon 0171-7326508) melden.

INFO

Der Förderverein für Therapeutisches Reiten hat einen heimlichen Star: Therapiepferd „Teddy“. Der Hengst war verwahrlost. Der Verein rettete ihn voriges Jahr vor dem Schlachter. Mit Geduld wird „Teddy“ resozialisiert. Mit Erfolg. Bei Instagram teilt der Verein mit: „Er kuschelt, er spielt, er flitzt, er tobt, er ärgert, er nervt, er bringt einen zum Lachen. Teddy hat Energie für zehn!!! Sein Verhalten Menschen gegenüber hat sich extrem gebessert, bei rangniedrigen Kollegen ist noch Luft nach oben, aber die Herde arbeitet daran.“

