Alle Neune: Das geht bei der KSM 2024 in Balve ab

Balve Was Kegelclubs über die KSM im kommenden Jahr wissen müssen, verrät Tobias Pröpper vom Ausrichter KC Reingedengelt.

Getreu dem Motto „Besser spät als nie“ hat sich der Ausrichter der Balver Kegelstadtmeisterschaft, der KC Reingedengelt spontan dazu entschieden, den Wettbewerb im kommenden Jahr zu organisieren. KC-Mitglied Tobias Pröpper erklärt, warum: „Bei unserer Entscheidung haben zwei Punkte eine wichtige Rolle gespielt. Im Jahre 2009 gegründet, feiern wir 2024 bereits unser 15-jähriges Bestehen. Der für uns viel ausschlaggebendere Punkt aber war, dass sich bisher kein anderer Kegelclub zur Ausrichtung gemeldet hat und wir die jahrelange Tradition der Balver Stadtmeisterschaft aufrechterhalten wollen.“

Deshalb blickt der KC Reingedengelt bereits in diesen Tagen auf das übernächste Jahr. Der Club will erklärtermaßen die Gelegenheit nutzen, um einen Nachfolge-Club für die Ausrichtung der KSM 2025 zu suchen. Tobias Pröppers Appell richtet sich „gerade an diejenigen Clubs unter Euch, die bisher noch keine KSM ausgerichtet haben.“

Zugleich blickte Tobias Pröpper zurück: „An dieser Stelle möchten wir den Blick auch nochmal zurückwerfen und uns bei dem KC Holzspalter für eine gelungene KSM 2023 und eine rauschende Keglerparty in der Schützenhalle Langenholthausen bedanken!“

„Eure Anmeldung könnt Ihr bis zum 31.12.2023 per Mail an ksm-balve@outlook.de senden. Bitte achtet bei der Terminierung Eurer Wertungsdurchgänge darauf, dass Ihr bis zur Mitte der Stadtmeisterschaft am 17.02.2024 mindestens zwei Durchgänge gekegelt habt“, erinnert Tobias Pröpper.

Die Eckdaten für die Kegelstadtmeisterschaft 2024 stehen bereits fest. Beginn: Mittwoch, 10. Januar. Ende: Sonntag, 24. März. Keglerball: Samstag, 6. April – Achtung Änderung! ­- in der Schützenhalle Garbeck.

Modus: 4 Durchgänge mit jeweils 20 Wurf; 2 Hälften, je 5 Wurf in die Vollen, 5 Wurf Abräumen.

Startgebühr: 30 Euro pro Kegelclub per Banküberweisung an Kontoinhaber Martin Kramer, IBAN DE35 2802 0050 8235 3095 00. Überweisungen per PayPal nimmt Daniel Schwermann (danielschwermann@gmx.de) an.

Alle weiteren Informationen, Termine und natürlich auch die Ergebnisse werden auf der Homepage www.kc-reingedengelt.de zu finden sein. Die Homepage geht zeitnah online. Noch einmal Tobias Pröpper: „Wir freuen uns auf eine hoffentlich rege Beteiligung und schon jetzt auf spannende Wettbewerbe.“ Die Westfalenpost präsentiert den Hobbysport-Event.

