Altenaffeln: Darum pflanzen Schüler Weihnachtsbäume

Balve/Altenaffeln. Die heimische Landwirtschaft wirbt mit einem Aktionsjahr für mehr Respekt für ihre Arbeit. Wie der Auftakt in Altenaffeln war.

Jetzt schon an Weihnachten denken, hieß es für die Kinder der Altenaffelner Grundschule. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur Aktion der Landwirte im Märkischen Kreis zum Thema „Ein Speed-Date mit der Landwirtschaft“ durften die Kinder zusammen mit Landwirt Matthias Müller ihre eigene Bäume pflanzen, welche sie selbst 2030 absägen dürfen.

Affelner Kinder pflanzen Weoihnachtsbäume. Foto: ven Paul / WP

Mit der Aktion „Speed-Dating mit der Landwirtschaft“ wollen die Bauernfamilien das ganze Jahr lang in allen Städten und Gemeinden des Märkischen Kreises mit insgesamt über 25 Veranstaltungen mit der nicht-Landwirtschaftlichen Bevölkerung in Kontakt kommen – auf Augenhöhe. „Es geht hier heute bei diesem Termin um zwei wesentliche Dinge“, erklärt Landwirtin und Vize-Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Märkischer Kreis, Dr. Christina Große-Frericks. „einmal um die Vorstellung dieses Programms und zum Zweiten für mehr gegenseitigen Respekt der Bevölkerung und der Landwirtschaft unter dem Projektnamen ,Zukunfts-Bauer’“. Hintergrund ist die Initiative „Zukunfts-Bauer“, die auf eine Studie zurückgeht, die die Erkenntnis erbracht hat, dass Bauernfamilien und städtische Bevölkerung sich zu weit voneinander entfernt haben, um für sich noch gegenseitiges Verständnis entgegenzubringen. Das wollen die Landwirte und Landwirtinnen im Kreis ändern. Getreu dem Motto „Raus aus der Blase“ bieten sie Begegnungen im landwirtschaftlichen Umfeld an. Die Landwirtschaft und die übrige Bevölkerung leben laut Studie in Parallelwelten mit nur wenig Berührungspunkten. „Und das möchten wir ändern, indem wir uns noch mehr der nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung öffnen,“ heißt es.

Gegenseitiger Respekt

Gruppenbild der Landwirte auf dem Hof der Familie Müller Foto: Sven Paul / WP

Landwirte sehen sich zu unrecht beschuldigt. Sie vermissen Respekt gegenüber ihrer Arbeit. „Uns wird oft nachgesagt, dass viele von uns Tierquäler sind. Das ist aber nicht so. Wir haben alle so viele Gesetzte zu beachten und Auflagen, welche wir streng einhalten müssen. Und diese sind in Deutschland sehr streng und voller Bürokratismus. Wir achten alle auf eine gute Haltung unsere Nutztiere. Wir zeigen gerne Interessenten unsere Höfe und Ställe, wir zeigen, wie Land- und Viehwirtschaft genau funktioniert,“ heißt es weiter.

Ergänzend erklärt Verbandschef Ulrich Brinkmann aus Iserlohn, dass bereits seit Jahren versucht werde, auf die Bevölkerung offen zuzugehen: „Wir sind schon immer bereit, mit den Menschen im Dialog zu gehen. Aber wir möchten noch besser werden. Alles, was der Landwirtschaft negativ nachgesagt wird, möchten wir im Gespräch klären.“ Ulrich Brinkmann fügt hinzu: „Wir sind Nahrungsmittelerzeuger, und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir gegenseitig mehr Respekt zollen. Wir möchten zeigen, wie gut wir aufgestellt sind. Wir können regional und saisonal und hier vor Ort liefern. Und das ohne einen großen CO-Fußabdruck. Wir müssen keine Lebensmittel importieren. Wir können die Menschen versorgen.“

Das Aktionsjahr wurde auf dem Bauernhof der Familie Müller in Altenaffeln mit dem Pflanzen von Weihnachtsbäumen eröffnet. Grundschüler aus Altenaffeln pflanzten mit Landwirt Matthias Müller ihren eigenen Baum. Beim Christfest 2030 steht er in ihren Wohnungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve