Altenheim Balve: Caritas nennt Details von Sanierung

Balve. Das Balver Altenheim wird saniert. Träger Caritas will Details nennen.

Das Altenheim St. Johannes am Brucknerweg wird saniert. Damit nimmt ein bereits vor Jahren angekündigtes Projekt konkrete Formen an. Bereits der frühere Träger der Einrichtung hatte das Gebäude umbauen wollen. Doch die Katholische Kirchengemeinde St. Blasius Balve war so unzufrieden mit der St. Marien gGmbH, dass sie sich entschied, einen neuen Träger zu suchen. Seit Januar 2021 firmiert der Caritas-Verband Arnsberg-Sundern als Träger. Nach Corona und den damit verbundenen Lieferengpässen nimmt die Sanierung des Hauses inzwischen Formen an. Die Caritas will am Dienstag, 12. September, vor Ort über Einzelheiten ihrer Pläne informieren.

