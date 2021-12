Am Bahnhof in Balve: 52-Jähriger attackiert zwei Jugendliche

Offenbar grundlos hat ein 52-jähriger Balver am Bahnhof zwei Jugendliche attackiert. Sie konnten flüchten.

Balve. Offenbar grundlos hat ein 52-jähriger Balver am Bahnhof zwei Jugendliche attackiert. Sie konnten flüchten, die Polizei stellte Strafanzeige.

Am 23. Dezember gegen 20.50 Uhr wurden zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren am Bahnhof von einem 52-jährigen Mann aus Balve angesprochen. Der offenbar betrunkene Mann verwickelte die Jungen in ein Streitgespräch, schubste einen der beiden und trat gegen dessen Fuß.

Polizei trifft Angreifer noch am Bahnhof an: Anzeige wegen Körperverletzung

Die Jugendlichen rannten weg und informierten ihre Eltern sowie die Polizei. Der Balver konnte noch an der Tatörtlichkeit angetroffen werden. Der Mann erhielt von den Polizeibeamten einen Platzverweis und eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

