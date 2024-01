„Amicitia“-Jugend heizt mit Gästen aus Balve ein

Garbeck/Balve Ob Pop, Marsch oder Filmmusik: Talente aus Garbeck und der Nachbarschaft zeigen bei Hepping, was sie drauf haben.

Spaß und Arbeit müssen keine natürlichen Feinde sein. Das zeigte ein Wochenende des „Amicitia“-Nachwuchses in Arnsberg. Jugend- und Vororchester haben Großes vor. Am Sonntag, 28. Januar, findet erneut ein Konzert von Garbecks Musikerjugend statt.

Der Reihe nach. In Arnsberg wurde geprobt: mit externen Dozenten. Das Programm wurde ausgefeilt. „Die Ergebnisse können sich hören lassen“, findet „Amicitia“-Vorständler Christoph Bathe.

Fetzige Töne in der Werkstatt: So war‘s im Vorjahr. Foto: Sven Paul

Das Konzert findet in der Treckerhalle der Firma Hepping am Pickhammer in Garbeck statt. Der Einlass ist um 14 Uhr. Am Kuchenbuffet gibt es etwas auf die Gabel. Das Konzert an sich beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Konzert wird spannend. Warum?

"Amicitia"-Nachwuchs in Arnsberg: Am 28. Januar gilt's in Garbeck. Foto: Christoph Bathe / MV "Amicitia" Garbeck

Das Vororchester steht unter neuer Leitung: Dietlind Schulte & Co. eröffnen den ersten Konzertteil. Das momentan 44-köpfige Orchester für Einsteiger in die orchestrale Ausbildung im Rahmen der „Amicitia Akademie“ will das Publikum mit den Stücken „The River Kwai March“ aus dem gleichnamigen Film, dem „Avengers“-Soundtrack und dem Stück „High Hope“ überzeugen.

„Im Anschluss daran folgt unser diesjähriger Gast, das Jugendorchester Balve“, kündigt Christoph Bathe an. „Im Rahmen des vereinsübergreifenden Austausches ist es wichtig, auch befreundeten Vereinen in der Jugendarbeit attraktive Auftritte zu ermöglichen und eine Bühne zu bieten.“ Das 25-köpfige Jugendorchester Balve um Thomas Schmitz bereichert mit den Stücken „A Good Start“ (Marsch), „Rock About“, „Abba-Hits for Kids“, „John Williams – Movie Adventures“ und „Soldier‘s Song“ das Konzert.

Den Abschluss des Konzerts bildet das Jugendorchester von „Amicitia“ unter bewährter Leitung von Michael Hammecke. Christoph Bathe: „Das Herzstück der Jugendausbildung des Vereins bietet für junge Musiker die Möglichkeit, zum ersten Mal in führenden Stimmen Erfahrungen zu sammeln und sich im Orchester auf einem gesunden Niveau weiterzuentwickeln.“ Das Konzerts findet mit „Best Of The Boy Bands“, „Mont Blanc“ und „Karneval der Tiere“ einen würdigen Abschluss.

