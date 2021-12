Andachten im Trostwald: Das wird Weihnachten angeboten

Gottesdienst im Trostwald in Wocklum, eine beliebte Einrichtung: Eigentümer Jakob Graf Landsberg-Velen hatte alle Angehörigen von Verstorbenen eingeladen, die in den vergangenen drei Jahren beigesetzt wurden. Zum ökumenischen Gottesdienst mit Pastor Christian Naton, Pfarrerin Antje Kastens und Gemeindereferentin Manuela Cyganek kam eine beachtliche Teilnehmerschar vornehmlich aus Südwestfalen (Archiv).

Wocklum. Weihnachten ist ein Fest der Familie, auch und gerade im Trauerfall. Klemens Brockhagen weiß das. Er hat ein besonderes Angebot.

Der freie Trauerredner und Trauerbegleiter Klemens Brockhagen lädt Heiligabend zu einer Andacht in den Trostwald Wocklum ein. Das sagte er am Dienstag bei einem Redaktionsbesuch.

Trauerredner Klemens Brockhagen aus Neuenrade ist oft im Trostwald Wocklum im Einsatz. Foto: jürgen overkott / WP

Wer an den Weihnachtsfeiertagen den Trostwald besuche, habe die Möglichkeit, an einer kurzen Andacht teilzunehmen, sagte Brockhagen, der für das Bestattungshaus Willi Hermann in Balve und das Bestattungshaus Becker in Neuenrade im Einsatz ist.

Heiligabend und am ersten Weihnachtstag jeweils um 14.30 Uhr sowie am zweiten Weihnachtstag um 11.30 Uhr will Brockhagen am Andachtsplatz im Trostwald einen besinnlichen Text vortragen, eine weihnachtliche Geschichte lesen und ein abschließendes Gebet sprechen. Wer danach Begleitung – beispielsweise zu einer Grabstätte – wünscht, könne sich gern an ihn wenden, fügte Brockhagen hinzu.

Trauerstätte wird erweitert

Der Trostwald erfreut sich seit der Einweihung im August 2018 starker Nachfrage. Gelegen am Burgberg, umgeben von Sehenswürdigkeiten wie Schloss Wocklum, der Luisenhütte, Balver Höhle und der alten Wallburg, haben seither mehr als 300 Menschen dort unterm Blätterdach des Buchenwaldes ihre letzte Ruhe gefunden. Inzwischen wird der Trostwald erweitert.

