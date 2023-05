Anja Honert: Darum heilt Kunst bei Kindern Corona-Schäden

Balve/Stockum. Die Garbeckerin Anja Honert weckt mit einem Keramikprojekt in Sundern Kreativität von Kindern. Kunst hat zudem heilsame Wirkungen. Warum?

Für Künstlerinnen und Künstler gehören Ausstellungen zum guten Ton. Was den Großen recht ist, sollte den Kleinen billig sein, findet die Garbeckerin Anja Honert. Und deshalb bietet sie der Teilnehmerschar ihres Keramik-Projekts im Sunderner Berghaus ab Sonntag, 21. Mai, gewissermaßen eine Bühne. Um 11 Uhr beginnt die Ausstellung mit Werken von Drittklässlern der benachbarten Grundschule. Das Schöne für den Kunst-Nachwuchs: Die Werkschau ist keineswegs ein Sonntagsevent – sie dauert zwei Wochen lang. Bei einem Besuch der WP-Redaktion hat Anja Honert erzählt, warum die Förderung kindlicher Kreativität so wichtig ist wie selten zuvor.

Die Garbecker Künstlerin Anja Honert macht ein Keramik-Projekt mit Grundschulkindern in Sundern. Diese Foto-Collage gibt einen Überblick. Foto: Anja Honert

Was ich spannend finde: Wenn ich mit Hand und Kopf arbeite, dann ich bin ein Handwerker. Wenn sich aber auch das Herz öffnet und man sich frei für Ideen macht, dann geht’s in Richtung Kunst“, sagt Anja Honert. Sie kennt beide Bereiche. Hauptberuflich arbeitet sie als Bauzeichnerin in einem Architekturbüro. In ihrer Freizeit widmet sie sich der Kunst. Die Garbeckerin arbeitet mit Ton, fertigt Keramik. Damit ist sie nah am Handwerk. Dennoch gehen Anja Honerts Arbeiten deutlich übers Alltagstaugliche hinaus; bei ihren Arbeiten stehen Schönheit der Form und Formen der Schönheit unbedingt im Vordergrund. Sie liebt die japanische Raku-Technik. Risse im Material gehören dazu. Sie perfektionieren das Unperfekte.

Ermutigung zum Probieren

Es macht der Künstlerin riesigen Spaß, Kinder kreativ zu machen. Anja Honert versteht sich keineswegs als klassische Lehrerin, die Wissen und Fertigkeiten nach Lehrbuch und Lehrplan vermittelt; sie sieht sich als Mentorin, weist Wege, Vorschriften macht sie nicht. Am Ende sollen die Kinder stets wissen, dass sie ihre Werke aus einer Kraft entworfen und gestaltet haben. „Es geht mir darum, bei den Kindern Potenzial zu wecken und ‘rauskommen zu lassen“, beschreibt die Kreative ihren pädagogischen Ansatz.

Sie traut den Kindern zu, damit sie sich selbst etwas zutrauen. Der Versuch zählt beim Machen mindestens genauso viel wie das Ergebnis. Anja Honert ermuntert die Kinderschar zum Probieren. Selbst das Scheitern bietet Chancen – Chancen zu kreativen Neuansätzen, um bei weiteren Versuchen mit anderem Vorgehen womöglich doch zum angestrebten Ziel zu kommen. „Wenn ich nicht weiterkomme, kann ich sagen: kaputt. Ich kann aber auch sagen: Ich gucke mir an, was da passiert ist, ich gehe es durch. Ich frage vielleicht auch mal nach“: Anja Honert ermutigt, verschiedene Lösungswege zu suchen.

Sie selbst mag Ton. Das formbare Material eröffne ungezählte Möglichkeiten, sich künstlerisch auszudrücken. Formgefühl zählt – und Fingerspitzengefühl. Selbst wenn das Werk bereits Gestalt angenommen hat: Auch beim Glasieren kommt’s auf die richtige Handhabung von Werkzeug wie Pinseln an.

Anja Honert schwört auf Kleingruppen. Sechs bis acht Kinder nehmen an ihrem Projekt teil. Nach den jüngsten Sommerferien hat es begonnen. Es wird mit Landesmitteln gefördert. „Ich erkläre den Kindern, wie es geht, ich zeige ihnen, was sie machen sollen, und ich interveniere, wenn ich sehe, wenn die Fragezeichen bei den Kindern zu groß sind. Dann frage ich: Wo ist das Problem? Wie kann ich Dir helfen? In einer kleinen Gruppe kriegt man mit, wo die Probleme liegen.“

Nebenwirkungen von Corona

Tatsächlich gibt es nicht nur künstlerische Fragen. Vielmehr hat Anja Honert die Erfahrung gemacht, dass Corona für Kinder soziale Nebenwirkungen hat: „Sie brauchen mehr Aufmerksamkeit. Ich sehe auch in den Regelschulen Kinder, die Ballast mitbringen. Manche müssen sogar medikamentös behandelt werden. In Grundschulen sind oft Schulsozialarbeiter nötig.“ Kunst hilft Kindern oft, sich selbst zu verstehen oder zumindest sich selbst besser zu verstehen.

Nebenher sendet die Anja Honert an den Nachwuchs die Botschaft aus, dass zu Kreativität auch alltägliche Dinge wie das Saubermachen des Werksplatzes gehören: „Ich bin“, sagt sie den Gruppen deutlich, „nicht eure Putzfrau.“

