Bildung Anmeldetermine für Schulanfänger an Grundschulen in Balve

Balve. Schulanfänger 2023 können an den Grundschulen in Balve jetzt angemeldet werden. Es wird um eine Terminabsprache gebeten. Alle Infos zur Anmeldung

In der Zeit vom 25. Oktober bis 9. November finden an den Grundschulen in Balve die Anmeldung der Schulanfänger statt. Dazu wurden alle Erziehungsberechtigten der in der Zeit vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017 geborenen Kinder angeschrieben und informiert. Das teilt die Stadt Balve mit.

Folgende Anmeldetermine sind für die einzelnen Schulen geplant:

Städt. Gemeinschaftsgrundschule St. Nikolaus Beckum: 25. und 27. Oktober;

25. und 27. Oktober; Kath. Grundschule Drei Könige Garbeck: 2. und 3. November;

2. und 3. November; Gemeinschaftsgrundschule St. Johannes Balve: 4., 7. und 9. November.

Die Schulanmeldung ist nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache möglich.

Die Schulen sind zwecks Terminabsprache in der Zeit vom 17. Oktober bis 21. Oktober wie folgt zu erreichen:

Städt. Gemeinschaftsgrundschule St. Johannes Balve : Frau Bianga, Telefonnummer: 02375/4051, Montag: 8 bis 12.30 Uhr, Mittwoch: 8 bis 12.30 Uhr, Freitag: 8 bis 12.30 Uhr;

: Frau Bianga, Telefonnummer: 02375/4051, Montag: 8 bis 12.30 Uhr, Mittwoch: 8 bis 12.30 Uhr, Freitag: 8 bis 12.30 Uhr; Städt. Gemeinschaftsgrundschule St. Nikolaus Beckum: Frau Bianga, Telefonnummer: 02375/2555, Dienstag: 9 bis 12 Uhr, Donnerstag: 9 bis 12 Uhr;

Frau Bianga, Telefonnummer: 02375/2555, Dienstag: 9 bis 12 Uhr, Donnerstag: 9 bis 12 Uhr; Katholische Grundschule Drei Könige Garbeck: Frau Pieper oder Frau Bathe, Telefonnummer: 02375/2504, Montag: 8 bis 11 Uhr, Dienstag: 8 bis 11 Uhr, Mittwoch: 8 bis 11 Uhr, Freitag: 8 bis 11 Uhr.

Die Schulanfängerinnen und -anfänger müssen zur Anmeldung nicht mitkommen. Die Schulfähigkeitsüberprüfung erfolgt an einem separaten Termin, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Das Stammbuch oder die Geburtsurkunde, eine Taufbescheinigung, das zugesandte Anmeldeformular sowie die zugesandte Erklärung zum Sorgerecht und der Impfausweis sind von den Erziehungsberechtigten unbedingt mitzubringen.

Auch für den Anmeldetermin sind die aktuell gültigen Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten.

