Anmeldungen für Kita-Plätze in Balve: alle Infos

Die Nachfrage nach Kita-Plätzen steigt - nicht nur in der Kita KinderReich in Garbeck.

Balve/Lüdenscheid. Die Vorbereitungen für das Kita-Jahr 2021/22 im Märkischen Kreis angelaufen. Was Eltern wissen müssen.

Erst im August hat das neue Kindergartenjahr begonnen, und schon jetzt laufen im Kreisjugendamt die Planungen für das Kindergartenjahr 2021/22. Wie Kreis-Sprecherin Ursula Erkens in Lüdenscheid am Mittwoch mitteilte, seien über das Online-Anmeldeportal „Kita-Portal MK“ jederzeit Voranmeldungen für Kita-Betreuungsplätze in den acht Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Jugendamts Märkischer Kreis möglich. Dazu gehören Balve, Halver, Herscheid, Kierspe, Meinerzhagen, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Schalksmühle. Eltern ohne Internetzugang können die Voranmeldung in ihrer Wunsch-Kita abgeben, wo diese dann in das System eingepflegt wird.

Erste Rückmeldungen im Januar 2021

Ab Montag, 18. Januar 2021, dürfen die Eltern mit den ersten Rückmeldungen der Kindertageseinrichtungen zum angemeldeten Betreuungsplatz im Kindergartenjahr 2021/22 rechnen. Zu diesem Zeitpunkt steht auch fest, wie viele Plätze die jeweiligen Kindertageseinrichtungen vergeben dürfen. Die Anmeldezahlen über das „Kita-Portal MK“ fließen ebenso wie die Geburtenentwicklung und die Ausbauplanungen in die aktuellen Planungen des Kreisjugendamtes ein. Auf Basis einer Vielzahl an Kennzahlen entwickelt der Märkische Kreis jährlich ein Konzept, das dann mit den Kindertageseinrichtungen, deren Trägern sowie den betroffenen Kommunen besprochen wird.

Das Kita-Portal MK ist über www.maerkischer-kreis.de oder direkt über das „Kita-Portal MK“ www.kitaportal.maerkischer-kreis.de erreichbar. Fragen zur Anmeldung können jederzeit über kitaportal@maerkischer-kreis.de oder unter 02351-966-5854 gestellt werden.